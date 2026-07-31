Contraloría: Petroperú perdió US$396 mil por retrasos durante compra de petróleo

Los retrasos en la descarga del petróleo en Bayóvar y Talara se extendieron hasta 13 días. Foto: Petroperú

Los retrasos en la descarga del petróleo en Bayóvar y Talara se extendieron hasta 13 días. Foto: Petroperú

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La compañía estatal de hidrocarburos Petroperú afrontó una pérdida económica de US$396.135 debido a retrasos burocráticos en la adquisición de un cargamento de petróleo a la empresa PetroChina International (América), Inc., durante el periodo del 2024.

La demora se originó porque las áreas responsables de tramitar la carta de crédito incumplieron con las coordinaciones necesarias para garantizar el pago comprometido con el proveedor. Como consecuencia, la autorización para descargar el petróleo también se retrasó, lo que derivó en el pago de una penalidad por sobreestadía del buque de la compañía china.

TE RECOMENDAMOS BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La auditoría señala que, desde el inicio del proceso de compra, el contrato establecía que la carta de crédito debía estar confirmada y recibida por el banco del vendedor de petróleo, Standard Chartered Bank, con un máximo de cinco días hábiles antes del inicio del período de entrega del cargamento. Sin embargo, ese requisito no se cumplió.

Conforme a la auditoría, el trámite comenzó con un monto de US$29 millones, pese a que el contrato establecía que debía emitirse por un valor estimado de US$31 millones. Esta diferencia obligó a una modificación cuando el procedimiento ya estaba en marcha, lo que ocasionó nuevos retrasos entre las tres áreas involucradas de Petroperú y el Banco de la Nación.

Luego, la Unidad de Mercados Financieros continuó gestionando la operación con el importe desactualizado y no solicitó de inmediato una nueva cotización cuando se advirtió la necesidad de incrementar la garantía.

PUEDES VER: Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

Pese a la situación descrita, el Departamento de Tesorería continuó tramitando la carta de crédito por el monto inicial hasta el 8 de marzo de 2024, cuando, desde el 5 de marzo, ya se había comunicado que debía elevarse a US$31 millones.

El pedido formal para modificar la operación recién fue remitido al Banco de la Nación el 13 de marzo, mientras que la carta de crédito corregida fue emitida el 15 de marzo, cuando el período de entrega del petróleo ya había comenzado.

Las consecuencias se reflejaron en la operación logística. PetroChina International (América), Inc. debía descargar el petróleo entre el 11 y el 13 de marzo de 2024 en el Terminal Marítimo de Bayóvar, en Sechura, y en la Refinería Talara, ambos ubicados en Piura. Sin embargo, la descarga recién se realizó el 16 de marzo en Bayóvar y el 26 de marzo en Talara, es decir, con retrasos de cinco y 13 días, respectivamente.

Por esta razón Petroperú tuvo que asumir el pago de US$396.135 por concepto de sobreestadía, monto que corresponde al tiempo adicional que el buque permaneció esperando autorización para iniciar la descarga del cargamento.

La auditoría señala como presuntos responsables del pago en exceso al supervisor de Administración de Contratos y Transporte Internacional, José Mendoza Valladares; al jefe de Administración de Contratos, Bryan Helguero Muro; y a los analistas de Mercados Financieros, Aldo Collantes Tirado y Juliet Mogollón Gómez.

También están incluidos la jefa de la Unidad de Mercados Financieros, María Cataño Aybar; y el gerente (e) del Departamento de Tesorería, Carlos Arcos Chirito.