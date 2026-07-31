HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Política

Contraloría: Petroperú perdió US$396 mil por retrasos durante compra de petróleo

Los hechos ocurrieron en 2024, cuando la empresa estatal demoró en emitir una carta de crédito para adquirir un cargamento de crudo a la compañía PetroChina International. La tardanza impidió descargar el hidrocarburo dentro del plazo previsto.

Los retrasos en la descarga del petróleo en Bayóvar y Talara se extendieron hasta 13 días. Foto: Petroperú
Los retrasos en la descarga del petróleo en Bayóvar y Talara se extendieron hasta 13 días. Foto: Petroperú
Escuchar
Resumen
Compartir

La compañía estatal de hidrocarburos Petroperú afrontó una pérdida económica de US$396.135 debido a retrasos burocráticos en la adquisición de un cargamento de petróleo a la empresa PetroChina International (América), Inc., durante el periodo del 2024.

Únete a nuestro canal de política y economía

La demora se originó porque las áreas responsables de tramitar la carta de crédito incumplieron con las coordinaciones necesarias para garantizar el pago comprometido con el proveedor. Como consecuencia, la autorización para descargar el petróleo también se retrasó, lo que derivó en el pago de una penalidad por sobreestadía del buque de la compañía china.

TE RECOMENDAMOS

BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS

La auditoría señala que, desde el inicio del proceso de compra, el contrato establecía que la carta de crédito debía estar confirmada y recibida por el banco del vendedor de petróleo, Standard Chartered Bank, con un máximo de cinco días hábiles antes del inicio del período de entrega del cargamento. Sin embargo, ese requisito no se cumplió.

Conforme a la auditoría, el trámite comenzó con un monto de US$29 millones, pese a que el contrato establecía que debía emitirse por un valor estimado de US$31 millones. Esta diferencia obligó a una modificación cuando el procedimiento ya estaba en marcha, lo que ocasionó nuevos retrasos entre las tres áreas involucradas de Petroperú y el Banco de la Nación.

Luego, la Unidad de Mercados Financieros continuó gestionando la operación con el importe desactualizado y no solicitó de inmediato una nueva cotización cuando se advirtió la necesidad de incrementar la garantía.

PUEDES VER: Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

lr.pe

Pese a la situación descrita, el Departamento de Tesorería continuó tramitando la carta de crédito por el monto inicial hasta el 8 de marzo de 2024, cuando, desde el 5 de marzo, ya se había comunicado que debía elevarse a US$31 millones.

El pedido formal para modificar la operación recién fue remitido al Banco de la Nación el 13 de marzo, mientras que la carta de crédito corregida fue emitida el 15 de marzo, cuando el período de entrega del petróleo ya había comenzado.

Las consecuencias se reflejaron en la operación logística. PetroChina International (América), Inc. debía descargar el petróleo entre el 11 y el 13 de marzo de 2024 en el Terminal Marítimo de Bayóvar, en Sechura, y en la Refinería Talara, ambos ubicados en Piura. Sin embargo, la descarga recién se realizó el 16 de marzo en Bayóvar y el 26 de marzo en Talara, es decir, con retrasos de cinco y 13 días, respectivamente.

Por esta razón Petroperú tuvo que asumir el pago de US$396.135 por concepto de sobreestadía, monto que corresponde al tiempo adicional que el buque permaneció esperando autorización para iniciar la descarga del cargamento.

La auditoría señala como presuntos responsables del pago en exceso al supervisor de Administración de Contratos y Transporte Internacional, José Mendoza Valladares; al jefe de Administración de Contratos, Bryan Helguero Muro; y a los analistas de Mercados Financieros, Aldo Collantes Tirado y Juliet Mogollón Gómez.

También están incluidos la jefa de la Unidad de Mercados Financieros, María Cataño Aybar; y el gerente (e) del Departamento de Tesorería, Carlos Arcos Chirito.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Petroperú: sociedad civil de Loreto exige excluir la Refinería Iquitos del proceso de concesión

Petroperú: sociedad civil de Loreto exige excluir la Refinería Iquitos del proceso de concesión

LEER MÁS
Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

Edmundo Lizarzaburu, presidente de Petroperú: "La refinería puede producir 95 mil barriles, pero hoy la falta de liquidez limita su operación"

LEER MÁS
Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

Petroperú reporta a fiscalía corrupción en compra de crudo y biocombustible

LEER MÁS
Keiko Fujimori: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición

Keiko Fujimori: presidenta brindó su mensaje a la Nación en medio de rechazo de la oposición

LEER MÁS
César Astudillo jura como nuevo ministro del Interior

César Astudillo jura como nuevo ministro del Interior

LEER MÁS
¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori? perfiles del primer Gabinete Ministerial

¿Quiénes son los ministros de Keiko Fujimori? perfiles del primer Gabinete Ministerial

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Ollanta Humala saldrá de prisión: TC aprueba habeas corpus a favor de expresidente

Ollanta Humala saldrá de prisión: TC aprueba habeas corpus a favor de expresidente

LEER MÁS
Keiko Fujimori: Quince ministros del gabinete ministerial tienen antecedentes por diferentes delitos

Keiko Fujimori: Quince ministros del gabinete ministerial tienen antecedentes por diferentes delitos

LEER MÁS
Keiko Fujimori ahora asegura que no eliminará gratificaciones ni CTS: "Ningún derecho laboral va a ser recortado"

Keiko Fujimori ahora asegura que no eliminará gratificaciones ni CTS: "Ningún derecho laboral va a ser recortado"

LEER MÁS
Juntos por el Perú evaluará sanciones disciplinarias contra el diputado Julián Pérez

Juntos por el Perú evaluará sanciones disciplinarias contra el diputado Julián Pérez

LEER MÁS
No se autorizó el desfile de los tanques coreanos K2 “Black Panther”

No se autorizó el desfile de los tanques coreanos K2 “Black Panther”

LEER MÁS
Diputado de Juntos por el Perú es detenido por presunta agresión física a una mujer

Diputado de Juntos por el Perú es detenido por presunta agresión física a una mujer

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025