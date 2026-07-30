Turista mexicana es rescatada tras sufrir grave accidente durante ascenso al nevado Alpamayo

El incidente destaca la importancia de realizar expediciones con guías certificados en la Cordillera Blanca, reconocida por su nivel técnico y su popularidad entre montañistas nacionales y extranjeros. | Foto: composición LR/Difusión

El incidente destaca la importancia de realizar expediciones con guías certificados en la Cordillera Blanca, reconocida por su nivel técnico y su popularidad entre montañistas nacionales y extranjeros. | Foto: composición LR/Difusión

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Una turista de nacionalidad mexicana fue rescatada tras sufrir un accidente mientras realizaba el ascenso al nevado Alpamayo, ubicado en el Parque Nacional Huascarán, en la región Áncash. La emergencia movilizó a guías oficiales de montaña, quienes ejecutaron una operación para evacuar a la visitante hasta el campo base, donde recibió las primeras atenciones.

De acuerdo con la información difundida por la Asociación de Guías de Montaña del Perú (AGMP), la ciudadana extranjera sufrió fracturas en ambas piernas y presenta dolencias en la zona lumbar. Pese a la gravedad de las lesiones, la organización informó que permanece estable y fuera de peligro mientras se coordinan las acciones para su traslado a un establecimiento de salud.

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Rescate en el nevado Alpamayo permitió evacuar a la turista mexicana hasta el campo base

La operación de rescate fue desarrollada por guías oficiales especializados en alta montaña, en conjunto con la Policía Nacional del Perú (PNP), quienes trasladaron a la turista desde la zona del accidente hasta el campo base del Alpamayo. Una vez allí, recibió atención inicial mientras se organizaba su evacuación hacia un centro médico para continuar con el tratamiento de sus lesiones.

La AGMP destacó el desempeño del equipo que participó en la intervención y señaló que las labores se realizaron bajo estrictos criterios de seguridad, considerando las condiciones propias de la alta montaña. Asimismo, indicó que la identidad de la turista aún no ha sido revelada.

La Asociación de Guías de Montaña del Perú destacó la importancia de realizar expediciones con guías certificados tras este incidente en la Cordillera Blanca.

Accidente en la Cordillera Blanca reaviva la importancia de realizar expediciones con guías certificados

El nevado Alpamayo, situado en la Cordillera Blanca y con una altitud de 5.947 metros sobre el nivel del mar, figura entre los destinos de mayor interés para montañistas nacionales y extranjeros. Su característica forma piramidal y el nivel técnico que demanda su ascenso lo convierten en una de las montañas más representativas del país.

Este accidente ocurre en una temporada en la que se han registrado diversos incidentes en la Cordillera Blanca. Ante este escenario, especialistas han reiterado la necesidad de planificar adecuadamente las expediciones y realizar este tipo de actividades con el acompañamiento de guías certificados, a fin de reducir los riesgos durante el desarrollo de las rutas de alta montaña.