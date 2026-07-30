SJL: hallan cadáver oculto en un costal bajo un puente y PNP busca identificar a la víctima

El trabajador de limpieza que realizó el macabro descubrimiento alertó a la Policía Nacional del Perú, que acordonó la zona para resguardar la escena del crimen. | Foto: composición LR/Difusión

El trabajador de limpieza que realizó el macabro descubrimiento alertó a la Policía Nacional del Perú, que acordonó la zona para resguardar la escena del crimen. | Foto: composición LR/Difusión

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El cuerpo sin vida de una persona, cuya identidad aún no ha sido establecida, fue hallado la mañana de este jueves, 30 de julio, dentro de un costal abandonado bajo un puente cercano a la Vía Expresa Línea Amarilla, en el límite de los distritos de San Juan de Lurigancho y el Rímac. El macabro hallazgo fue realizado por un trabajador de limpieza pública durante su recorrido habitual, quien dio aviso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

De acuerdo con la información preliminar, la víctima presentaba signos de violencia y estaba atada de pies. Tras recibir la alerta, los agentes policiales acordonaron el área para resguardar la escena mientras se esperaba la llegada del personal del Ministerio Público y de Criminalística, que realizará las diligencias correspondientes para el levantamiento del cuerpo y la identificación del fallecido.

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La investigación buscará recopilar indicios en la escena y revisar posibles registros que permitan identificar a la víctima y reconstruir los hechos previos al hallazgo. La Policía mantiene las pesquisas abiertas mientras espera los resultados de las pericias que contribuirán al esclarecimiento del caso.

Hasta el momento, la identidad de la víctima continúa sin haber sido identificada. Los peritos analizarán los indicios encontrados en el lugar y otras evidencias que ayuden a determinar las circunstancias del crimen, así como la posible participación de terceros. Las autoridades indicaron que las diligencias continuarán conforme avancen las investigaciones y los resultados de las pericias.

Más de mil homicidios fueron registrados en Perú durante los primeros meses de 2026

El Perú acumuló 1,071 homicidios durante el primer semestre de 2026, según cifras del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef). El número representa una reducción de 4,2% en comparación con el mismo periodo del 2025, cuando se reportaron 1,118 casos, de acuerdo con el análisis del especialista en datos Juan Carbajal.

Al incluir los registros disponibles de julio, la cifra asciende a 1,138 muertes por homicidio a nivel nacional. El comportamiento mensual de estos casos muestra que marzo fue el mes con mayor cantidad de reportes, con 202 homicidios, seguido de junio, con 188.

Aunque los registros muestran una ligera caída frente al año pasado, los homicidios mantienen cifras elevadas y continúan siendo un indicador clave para evaluar la situación de seguridad ciudadana en el país.