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Jaime Quito alerta sobre pedido de facultades del Ejecutivo: "Pretenden quitar derechos laborales"

Además del perjuicio a los derechos laborales, Quito explicó que el documento filtrado sobre las facultades legislativas menciona solo generalidades, lo que supondría darle una carta en blanco.

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El senador de Juntos por el Perú, Jaime Quito, rechazó otorgar facultades legislativas solicitadas por Keiko Fujimori, pues se trata de medidas generales que podrían introducir acciones que afecten a la ciudadanía. Sobre todo, alertó que pretenden quitar derechos laborales.

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"Nos quieren instalar un shock laboral pretendiendo quitar derechos laborales y no se los vamos a permitir. Le pido a los diputados y senadores que No renunciemos a ese pedido (no otorgamiento de facultades)", dijo en entrevista a Canal N.

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Además del perjuicio a los derechos laborales, Quito explicó que el documento filtrado sobre las facultades legislativas menciona solo generalidades, lo que supondría darle una carta en blanco.

"Además, no hay otra forma de entender de cómo funcione el fujimorismo, que es a través de esta manera y esta forma. Y creo que aquí estamos para hacer control político y también para legislar. Pero es urgente presenten las propuestas, no nos presenten generalidades", insistió.

Jaime Quito a Juan Sheput: “Ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada”

Por otro lado, se dirigió al actual ministro de Trabajo, Juan Sheput, y le dijo que “se ocupe mas bien de ver el terror y el horror que existe en el ministerio de trabajo” y no “de lecciones al Congreso”.

Esto debido a que Sheput comentó que, debido a que las comisiones podrían tardar en instalarse, lo más conveniente es el otorgamiento de facultades.

“Estoy seguro no sabe que hacer. Ya fue ministro de Trabajo y no hizo nada”, resaltó.

Y agregó: “Le informo a Sheput que el Congreso debe instalar las comisiones que son las que van a tener que ver el proyecto de ley que presentaría el pedido de facultades. Así lo aceleremos de donde se va aprobar en el Pleno tiene que haber un dictamen dentro de las comisiones sea de diputados y senadores”.

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