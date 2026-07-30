Japón eleva a 34 los muertos por el terremoto de Kumamoto y mantiene la búsqueda de sobrevivientes

Japón elevó a 34 los fallecidos por el potente terremoto que sacudió Kumamoto y mantiene miles de personas en refugios temporales

Japón elevó a 34 los fallecidos por el potente terremoto que sacudió Kumamoto y mantiene miles de personas en refugios temporales

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Las autoridades de la prefectura de Kumamoto, en Japón, elevaron este jueves a 34 los fallecidos por el terremoto de magnitud 7,1 que golpeó la región el martes. El balance incluye siete muertos en el centro comercial Aeon Mall de Kashima, donde una explosión derrumbó parte del segundo piso, y ocho trabajadores que perdieron la vida en la fábrica de Nippon Paper Industries en Yatsushiro tras el colapso de una chimenea.

El sismo alcanzó el nivel máximo de shindo 7 en la escala japonesa, con epicentro a 10 kilómetros de profundidad bajo la prefectura. Más de 48 horas después del temblor, los equipos de rescate continúan la búsqueda de posibles sobrevivientes entre los escombros.

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Réplicas y calor complican las labores de emergencia

Desde el terremoto inicial, se han registrado 256 sismos con intensidad shindo 1 o superior, incluido un temblor de magnitud 5,8 en la noche del miércoles. Las autoridades advierten sobre la posibilidad de un movimiento telúrico mayor en los próximos días. La falla de Hinagu, que también provocó los devastadores terremotos de Kumamoto en 2016, causó este último sismo, según un panel de expertos gubernamentales.

La ola de calor agrava la situación. Las temperaturas previstas superan los 35 grados centígrados, con alta humedad, lo que aumenta el riesgo de golpes de calor entre los afectados y los rescatistas. Unos 10.000 residentes permanecen en más de 400 centros de evacuación, donde las Fuerzas de Autodefensa instalan unidades de aire acondicionado. El gobierno enviará además 3.300 aparatos portátiles a la región afectada.

"Con este calor, sin electricidad ni aire acondicionado, es muy difícil", declaró Hiroyuki Matsushima, empleado de un supermercado en Yatsushiro y padre de cuatro hijos. Las largas filas para conseguir agua potable y gasolina se repiten en las calles de Kumamoto. Unos 13.520 hogares carecen de suministro eléctrico y 108.100 viviendas no tienen acceso al agua.

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El terremoto golpea fábricas y la actividad económica

El movimiento telúrico afectó gravemente el sector industrial de la región, que se ha consolidado como un centro estratégico para la fabricación de semiconductores. Honda suspendió las operaciones en su planta de Ozu, mientras Toyota detuvo temporalmente la producción en sus instalaciones de Fukuoka con el fin de evaluar el impacto en su cadena de suministro. Sony y Renesas Electronics también paralizaron sus centros de producción de semiconductores en Kumamoto, sin anunciar fecha de reanudación.

La planta de TSMC en Kikuyo evacuó a los trabajadores el martes, aunque reinició poco a poco sus actividades en tanto evalúa los daños en los equipos de fabricación. El colapso de la chimenea en Nippon Paper Industries dejó 11 trabajadores atrapados, de los cuales siete fueron encontrados, cinco de ellos fallecidos, según el gobierno de la prefectura.

El transporte además sufrió interrupciones severas. Tres rutas con 17 tramos permanecen cerradas por daños en carreteras y puentes. Los servicios de mensajería Yamato Transport y Sagawa Express suspendieron recogidas y entregas en la zona afectada, mientras las principales operadoras de telefonía móvil reportan interrupciones en la comunicación. Una tormenta tropical que avanza por el Pacífico podría llegar a Kyushu la próxima semana, lo que añade el riesgo de deslizamientos de tierra por fuertes lluvias.