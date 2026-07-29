HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
EN VIVO

🔴 Gran Parada Militar 2026 en vivo: desfile por Fiestas Patrias | La República | #29xLR

Sociedad

Detienen a sicario que disparó y asesinó a policía en Trujillo: confesó su participación en el crimen

El detenido reveló ser uno de los gatilleros que acabó con la vida del suboficial Cristian Astocondor el pasado 10 de julio. Además, confesó que otras personas también están vinculadas con el ataque.

Sujeto confesó haber disparado contra policía en Trujillo
Sujeto confesó haber disparado contra policía en Trujillo | Foto: Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener al presunto sicario que disparó y asesinó al suboficial de la PNP, Cristian Astocondor Zavaleta, el pasado 10 de julio en la urbanización Las Orquídeas, en Trujillo, región de La Libertad.

Según información policial, el detenido fue identificado como Alfredo Miguel Rondón Álvarez, quien confesó haber disparado a quemarropa al suboficial.

TE RECOMENDAMOS

LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

PUEDES VER: Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

lr.pe

Confesó su participación en el crimen

Frente a las autoridades, Alfredo Rondón admitió su implicación en el asesinato de Cristian Astocondor al reconocer que fue uno de los gatilleros y que estuvo acompañado por otro hombre durante el ataque. Además, agregó que una mujer también tuvo participación en el crimen.

"Yo tengo participación en la muerte del policía. Yo le he matado. Yo no lo que quería disparar", contó el detenido, quien reveló ser un expresidiario.

Asesinato de policía en Trujillo

El suboficial de la PNP, Cristian Astocondor Zavaleta, fue interceptado por sujetos armados cuando descendía de una camioneta en las inmediaciones de un parque en la urbanización Las Orquídeas. El agente era natural de Lima, pero realizaba su servicio en el norte del país cuando los delincuentes acabaron con su vida.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Es falso que este video corresponda a una niña que recientemente se salvó de ser atropellada en Trujillo: en realidad, el hecho ocurrió en India en enero de 2026

Es falso que este video corresponda a una niña que recientemente se salvó de ser atropellada en Trujillo: en realidad, el hecho ocurrió en India en enero de 2026

LEER MÁS
Asesinan a alias 'Minner', presunto brazo armado de cabecilla de Los Pulpos en Alto Trujillo

Asesinan a alias 'Minner', presunto brazo armado de cabecilla de Los Pulpos en Alto Trujillo

LEER MÁS
Trujillana es la única mujer peruana en obtener una de las becas más competitivas del mundo en 2026

Trujillana es la única mujer peruana en obtener una de las becas más competitivas del mundo en 2026

LEER MÁS
¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

¿Habrá 'puente' tras Fiestas Patrias? Revisa la norma si este 30 y 31 de julio son feriados en el sector público o privado

LEER MÁS
Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

Parque de las Leyendas: estas son las actividades programadas para este 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias

LEER MÁS
Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

Horario de atención de los bancos para el martes 28 y miércoles 29 de julio: BCP, Interbank, Scotiabank, Banco de la Nación y más

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Guardaespaldas del rey de España acapara la atención en Perú y desata furor en redes sociales

Guardaespaldas del rey de España acapara la atención en Perú y desata furor en redes sociales

LEER MÁS
Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

Militar es detenido con arma a unas cuadras del estrado oficial de la Parada Militar 2026

LEER MÁS
Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile por los 205 años de la independencia nacional desde la av. Brasil

Gran Parada Militar 2026 EN VIVO HOY: sigue el minuto a minuto del desfile por los 205 años de la independencia nacional desde la av. Brasil

LEER MÁS
¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

¿A qué hora inicia la Gran Parada Militar 2026? Consulta el horario, instituciones participantes, desvíos en la Av. Brasil y más

LEER MÁS
Tilín, el entrañable niño que se volvió viral en TikTok, reaparece en el Desfile Cívico Militar 2026

Tilín, el entrañable niño que se volvió viral en TikTok, reaparece en el Desfile Cívico Militar 2026

LEER MÁS
Suspenden búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán por riesgo de avalanchas

Suspenden búsqueda de tres montañistas desaparecidos en el Huascarán por riesgo de avalanchas

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025