Detienen a sicario que disparó y asesinó a policía en Trujillo: confesó su participación en el crimen

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Efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP) lograron detener al presunto sicario que disparó y asesinó al suboficial de la PNP, Cristian Astocondor Zavaleta, el pasado 10 de julio en la urbanización Las Orquídeas, en Trujillo, región de La Libertad.

Según información policial, el detenido fue identificado como Alfredo Miguel Rondón Álvarez, quien confesó haber disparado a quemarropa al suboficial.

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Confesó su participación en el crimen

Frente a las autoridades, Alfredo Rondón admitió su implicación en el asesinato de Cristian Astocondor al reconocer que fue uno de los gatilleros y que estuvo acompañado por otro hombre durante el ataque. Además, agregó que una mujer también tuvo participación en el crimen.

"Yo tengo participación en la muerte del policía. Yo le he matado. Yo no lo que quería disparar", contó el detenido, quien reveló ser un expresidiario.

Asesinato de policía en Trujillo

El suboficial de la PNP, Cristian Astocondor Zavaleta, fue interceptado por sujetos armados cuando descendía de una camioneta en las inmediaciones de un parque en la urbanización Las Orquídeas. El agente era natural de Lima, pero realizaba su servicio en el norte del país cuando los delincuentes acabaron con su vida.

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