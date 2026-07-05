Niño Costero: pelícanos y gaviotas mueren en Pisco ante calentamiento del mar y falta de alimentos

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El Niño Costero ya genera estragos en la fauna marina del país. En las últimas horas, se ha reportado la muerte de pelícanos, gaviotas y pingüinos en la ciudad de Pisco, región Ica, debido a la falta de alimento en el mar provocada por el calentamiento anómalo de las aguas. Este fenómeno suele alejar a la anchoveta, principal sustento de múltiples especies del ecosistema marino.

Las actuales condiciones del mar también han llevado a lobos marinos a salir de su hábitat natural y ubicarse más cerca de la orilla, así como en puertos como el Desembarcadero José Olaya Balandra, a la espera de la llegada de pescadores que les provean alimento para subsistir ante la escasez de las especies que consumen.

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Calentamiento del mar paraliza actividad pesquera y obliga a lobos marinos a salir a la orilla

El aumento anómalo de la temperatura del mar ha paralizado la actividad pesquera en el litoral de Pisco, según informó Canal N. Asimismo, esta situación llevó a entre 15 y 20 lobos marinos a salir hacia la orilla, a la espera de que los trabajadores pesqueros les faciliten alimento, que no pueden conseguir como lo hacen normalmente.

El medio también reportó que, a lo largo de 2 kilómetros de recorrido, encontró pingüinos, pelícanos y gaviotas que morían por la falta de alimento. Incluso, durante un despacho desde Pisco, las cámaras captaron a uno de los animales que habría sido afectado por este fenómeno y terminó desplomado sobre el techo del desembarcadero local.

Niño Costero afecta la distribución de especies marinas, según especialista de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos

Silvia Aguilar Luna, magíster en Recursos Acuáticos y docente de Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM), explicó que el calentamiento del mar que caracteriza al Niño Costero provoca la migración al sur o el hundimiento hacia aguas más profundas de la anchoveta, principal sustento de varias especies del ecosistema marino.

Al escasear sus presas, especies como el pelícano peruano y el guanay vuelan largas distancias, terminan debilitadas, desnutridas o muertas y experimentan una alarmante mortandad. Además, los lobos marinos se ven obligados a alterar sus rutas de alimentación y salen a descansar en la arena para recuperar energía, lo que incrementa los reportes de ejemplares varados, indicó la especialista.

¿Qué hacer si encuentras un animal varado en la orilla?

El Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre (Serfor) y el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego (Midagri) han reforzado la vigilancia costera y exhortan a seguir algunos pasos ante el hallazgo de fauna afectada. Primero, sugieren mantener distancia y evitar tocar, manipular o alimentar a las aves o mamíferos marinos hallados en la playa.

Además, recomiendan no forzar su regreso al mar, pues podrían estar descansando por desgaste físico. Alejar a las mascotas del ejemplar encontrado es otra sugerencia. Se debe evitar que los perros interactúen con la fauna varada para prevenir la transmisión de enfermedades zoonóticas.

El Serfor recomienda enviar un mensaje de WhatsApp a su número de alerta (947 588 269), con fotografías y la ubicación exacta de cualquier ejemplar hallado, ya sea debilitado o fallecido.

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