Grupo Terna de la PNP sorprende con sus inusuales disfraces en la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026

Caracterizados como escolares, indigentes y otros personajes, los agentes del Escuadrón Verde compartieron risas y fotos con los asistentes, explicando su estrategia para combatir la delincuencia. | Foto: composición LR/Difusión

Caracterizados como escolares, indigentes y otros personajes, los agentes del Escuadrón Verde compartieron risas y fotos con los asistentes, explicando su estrategia para combatir la delincuencia. | Foto: composición LR/Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

En los momentos previos a la Gran Parada y Desfile Cívico Militar 2026, los agentes del Grupo Terna de la Policía Nacional del Perú (PNP) volvieron a captar la atención del público al presentarse con los llamativos disfraces que emplean durante sus intervenciones encubiertas. La actividad se realizó en la avenida Brasil, donde miles de personas aguardaban el inicio de la tradicional ceremonia por Fiestas Patrias.

Caracterizados como escolar, indigente, tigre, osita y otros personajes, los efectivos del Escuadrón Verde recorrieron la zona destinada a los asistentes, generando aplausos, sonrisas y decenas de fotografías. La presencia de los agentes también permitió a la institución explicar el propósito de estas caracterizaciones, utilizadas como parte de su estrategia para combatir la delincuencia.

TE RECOMENDAMOS LÓPEZ CHAU RETA A KEIKO FUJIMORI Y FLOR PABLO EN VIVO | ARDE TROYA CON JULIANA OXENFORD

¿Por qué el Grupo Terna de la PNP utiliza disfraces en sus operativos encubiertos?

El uso de disfraces responde a una técnica de infiltración que permite a los integrantes del Grupo Terna pasar desapercibidos durante sus intervenciones. Gracias a estas caracterizaciones, los agentes pueden desenvolverse en distintos escenarios sin despertar sospechas, lo que facilita las labores de inteligencia dirigidas a enfrentar delitos como el robo, el hurto y otras actividades ilícitas.

Durante la actividad, un vocero de la Policía Nacional del Perú transmitió un saludo por Fiestas Patrias en representación de los más de 140 mil hombres y mujeres que conforman la institución. Asimismo, recordó a la ciudadanía que la protección de la población continúa siendo una de las principales funciones de la PNP.

¿Cuál es la función del Grupo Terna y cómo se preparan sus agentes para infiltrarse?

El técnico Honorio José explicó que el Grupo Terna fue creado en 2012 y forma parte del Escuadrón Verde, unidad que también integra el Escuadrón Motorizado y el Escuadrón de Operativos. Señaló que su principal misión consiste en combatir los delitos que afectan a la ciudadanía mediante acciones de inteligencia e infiltración en entornos donde operan organizaciones criminales.

El especialista también indicó que los integrantes de esta unidad reciben capacitación especializada antes de participar en operativos. Como parte de ese proceso, desarrollan habilidades de persuasión y mimetización para adaptarse a diferentes contextos sociales, lo que les permite infiltrarse de acuerdo con las características de cada intervención y cumplir las funciones asignadas dentro de las operaciones policiales.