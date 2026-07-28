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Pareja de esposos conmueven al repartir desayunos gratis a fieles de San Judas Tadeo: “Es una tradición”

La pareja de esposos, acompañada de sus seres queridos, compartió bebidas y alimentos con los devotos, promoviendo un gesto de solidaridad en la festividad.

Familia comparte desayunos gratuitos con devotos de San Judas Tadeo en Lima
Familia comparte desayunos gratuitos con devotos de San Judas Tadeo en Lima | Foto: captura ATV
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Mientras cientos de fieles esperaban desde la madrugada para ingresar a la Basílica y Convento de San Francisco, en el Centro Histórico de Lima, una pareja de esposos decidió hacer más llevadera la larga espera con un gesto solidario. Junto a sus familiares, repartieron desayunos gratuitos a los devotos que acudieron para venerar la imagen y las reliquias de San Judas Tadeo, una costumbre que, según afirman, mantienen cada 28 de julio.

La iniciativa sorprendió a quienes permanecían en la extensa fila para tocar la imagen del santo, considerado patrono de las causas imposibles, del trabajo y de los periodistas. Entre bebidas calientes y alimentos, la familia compartió con los asistentes como muestra de agradecimiento y de fe.

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Desayuno gratis para los peregrinos

El padre de familia explicó que esta acción forma parte de una tradición que todos los años reúne a varias generaciones de su hogar. En la jornada participaron su esposa, sus hijos, sus suegros, su madre e incluso 'Mochita', la mascota de la familia, que también ingresó al santuario para acompañarlos en la celebración.

“Siempre lo hacemos, participamos. Es una tradición compartir con los demás”, expresó.

Tras llegar hasta la imagen de San Judas Tadeo, el hombre confesó la emoción que sintió durante la visita. “No lo puedo describir, es algo muy bonito. Sobre todo, mucha fe para que este año, si Dios quiere, pueda ayudar en el cambio”, señaló.

Pedidos por el nuevo Gobierno

La festividad coincidió este año con el feriado por Fiestas Patrias, lo que permitió una mayor asistencia de creyentes. Desde las dos y tres de la madrugada, cientos de personas formaron largas filas para ingresar a la basílica y participar en las misas programadas durante el día.

Además de agradecer favores recibidos, muchos fieles elevaron oraciones por el futuro del país y expresaron su deseo de que las nuevas autoridades afronten los principales problemas que afectan a la población.

“Esperemos que el nuevo Gobierno entre con ganas de trabajar. (…) Obviamente, pedir por la seguridad, que es lo más importante. Estamos pasándolo difícil”, manifestó la hija de la pareja, quien también pidió mantener la fe y la esperanza.

La familia aseguró que continuará con esta tradición en los próximos años como una forma de compartir con quienes acuden al santuario de San Judas Tadeo y de vivir su fe a través de la solidaridad.

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