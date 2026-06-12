Justicia itinerante llegará a Puerto Ciruelo con atención judicial gratuita para la población

Durante la jornada, se ofrecerá orientación sobre trámites judiciales y se recibirán escritos y consultas. Fuente: difusión.

Durante la jornada, se ofrecerá orientación sobre trámites judiciales y se recibirán escritos y consultas. Fuente: difusión.

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Con el firme compromiso de acercar la administración de justicia a las comunidades más alejadas de su jurisdicción, el Juzgado de Paz Letrado de Huarango desarrollará una jornada itinerante este domingo 14 de junio en el centro poblado Puerto Ciruelo, distrito de Huarango, provincia de San Ignacio.

La actividad se realizará de 9:00 de la mañana a 1:00 de la tarde en el local de la Ronda Campesina, ubicado en la calle Libertadores S/N, donde los ciudadanos podrán acceder de manera gratuita a diversos servicios judiciales sin necesidad de trasladarse hasta la sede judicial.

La jornada será liderada por el magistrado del Juzgado de Paz Letrado de Huarango, Dr. Jheyson Emanuel Arbaiza Rodríguez, quien se desplazará hasta esta localidad acompañado del secretario judicial Alan Gómez Correa y del asistente judicial Melvin Román Díaz Aguilar, reafirmando el compromiso institucional de brindar una justicia más cercana, accesible y oportuna.

Durante la intervención se brindará orientación al usuario sobre diversos trámites y procedimientos judiciales, además de la recepción de escritos, demandas y denuncias. Asimismo, se atenderán consultas relacionadas con el seguimiento de expedientes, permitiendo a los usuarios conocer el estado de sus procesos y absolver sus inquietudes directamente con el personal jurisdiccional.

Esta actividad forma parte de las acciones de justicia itinerante que impulsa la Corte Superior de Justicia de Lambayeque para acercar sus servicios a las poblaciones más alejadas, facilitando el acceso oportuno a la orientación, atención y recepción de trámites judiciales, en concordancia con su compromiso institucional de mantener una gestión al servicio de las personas.