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Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial
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Política

Keiko Fujimori anuncia que Fuerzas Armadas asumirán el control de orden interno durante Estados de emergencia

La mandataria ofreció modernizar tecnológicamente a la Policía Nacional y prometió una ofensiva contra las mafias que financian la extorsión, el sicariato y la minería ilegal.

Keiko Fujimori dio su primer mensaje a la Nación. Foto: composición LR / Carlos Félix - LR
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Keiko Fujimori afirmó que, durante los Estados de emergencia, las Fuerzas Armadas asumirán de forma temporal el liderazgo de las operaciones de seguridad y del control del orden interno. Según la mandataria, esta medida se aplicará en coordinación con la Policía Nacional. El objetivo, dijo, es "recuperar cada barrio, cada carretera y cada espacio público" para las familias peruanas.

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La presidenta sostuvo que el Gobierno usará "todas las herramientas que la Constitución pone a disposición" en las zonas donde, según su propia definición, el crimen organizado, el narcotráfico y la minería ilegal hayan arrebatado el control al Estado. No precisó qué territorios entrarían en esa categoría ni bajo qué criterios se activaría el liderazgo militar. Las Fuerzas Armadas, dijo, permanecerán al mando hasta que el Estado recupere plena autoridad.

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Fujimori dedicó una parte del anuncio a la Policía Nacional. Prometió devolverle "el respeto, el equipamiento y el respaldo político que merece" para que cumpla su misión de defender a los "peruanos de bien", una expresión que ya usó en campaña y que sus críticos asocian a una lectura selectiva de a quién protege el Estado.

La mandataria anunció además un proceso de modernización tecnológica para las fuerzas del orden. Mencionó sistemas de videovigilancia interconectados, plataformas de inteligencia artificial para "anticipar y mapear el delito", nuevas herramientas de comunicación y centros de comando. No detalló cronograma, presupuesto ni la entidad responsable de implementarlos.

Sobre las mafias, Fujimori dijo que la lucha no se limitará al delincuente común y que su Gobierno irá tras las organizaciones que financian la extorsión, el sicariato, el narcotráfico y la minería ilegal. Prometió fortalecer los sistemas de inteligencia para desarticularlas "desde sus cabecillas y sus estructuras económicas".

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