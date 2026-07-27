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Confirmado | Se reveló qué peruanos podrán descansar hoy 27 de julio por Fiestas Patrias

Los servicios esenciales seguirán operando ese día, garantizando su funcionamiento durante las celebraciones por Fiestas Patrias.

El lunes 27 de julio de 2026 fue declarado día no laborable compensable para empleados públicos en Perú, según el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM.
El lunes 27 de julio de 2026 fue declarado día no laborable compensable para empleados públicos en Perú, según el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. | Foto: Andina/Composición LR
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El lunes 27 de julio de 2026 no es un feriado nacional en el Perú. Sin embargo, el Gobierno lo declaró día no laborable compensable para los trabajadores del sector público. Esto significa que los servidores del Estado podrán descansar durante esta jornada, pero estarán obligados a recuperar las horas no laboradas en una fecha posterior, según lo establece la norma vigente.

La medida fue oficializada mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM y busca formar un puente entre el fin de semana y los feriados nacionales del 28 y 29 de julio por Fiestas Patrias. En el caso del sector privado, el descanso no es obligatorio y dependerá de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores.

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¿El 27 de julio es feriado o día no laborable? Esto establece la norma

El 27 de julio tiene la condición de día no laborable, mas no de feriado nacional. Por ello, el beneficio alcanza de manera obligatoria únicamente a los trabajadores de las entidades públicas, quienes podrán suspender sus labores durante esta fecha.

No obstante, el descanso es compensable. El decreto dispone que las horas dejadas de trabajar deberán recuperarse dentro de los diez días posteriores o en el plazo que determine cada entidad pública, de acuerdo con sus necesidades institucionales. Además, la norma precisa que el 27 de julio mantiene la condición de día hábil para efectos tributarios.

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¿Qué ocurre con los trabajadores del sector privado?

A diferencia del sector público, los trabajadores del sector privado no tienen descanso obligatorio este 27 de julio. La aplicación del día no laborable dependerá de un acuerdo entre el empleador y sus trabajadores. Si no existe consenso, será la empresa la que decida si concede el descanso y cómo se compensarán las horas no laboradas.

Asimismo, el decreto establece que los servicios considerados esenciales continuarán operando con normalidad durante esta jornada. Entre ellos figuran los servicios de salud, seguridad, transporte, electricidad, agua potable, telecomunicaciones, puertos, aeropuertos, hospedaje, restaurantes y el sistema financiero.

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