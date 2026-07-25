Este "fósil de aire" contiene muestras de más de cinco millones de años, esenciales para comprender el comportamiento del manto polar antártico y sus efectos sobre el clima actual. | Ilustración LR/Mike Waszkiewicz/National Geographic/ChatGPT

Este "fósil de aire" contiene muestras de más de cinco millones de años, esenciales para comprender el comportamiento del manto polar antártico y sus efectos sobre el clima actual. | Ilustración LR/Mike Waszkiewicz/National Geographic/ChatGPT

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Una pequeña burbuja de aire milenaria atrapada en el hielo de la Antártida capta el interés científico por su potencial para reconstruir la historia climática de la Tierra. Este hallazgo histórico funciona como un archivo natural excepcional que permite estudiar la atmósfera de eras pasadas con temperaturas elevadas, similares a las proyecciones climáticas futuras. National Geographic destacó que esas muestras congeladas resultan vitales para comprender los cambios globales del planeta.

Esta valiosa cápsula del tiempo conserva datos atmosféricos imposibles de replicar en laboratorios. El climatólogo Erich Osterberg, citado por el medio especializado, resumió el impacto del núcleo helado al afirmar que "no hay un valor asegurado posible: son incalculables". Debido a su impecable estado de conservación, los expertos comparan el descubrimiento con un "mosquito en ámbar" que custodia fragmentos del pasado terrestre.

Bandas claras y oscuras se alternan como anillos en este núcleo de hielo de Groenlandia; se manipula con varios guantes. Foto: Erich Osterberg/National Geographic

¿Qué revela el 'fósil de aire' hallado en Alaska sobre el clima de la Antártida?

El denominado "fósil de aire" es una burbuja diminuta atrapada dentro de un antiguo núcleo congelado de más de 200 metros, extraído en el monte Hunter (Alaska). Según National Geographic, esa muestra preservó aire atmosférico, polvo mineral, sal marina, cenizas volcánicas y hollín durante casi cinco millones de años. Los registros del hallazgo resultan clave para comprender el comportamiento histórico del manto polar antártico.

Los especialistas extraen estas cavidades en cámaras de vacío para prevenir la contaminación con el ambiente actual. Posteriormente, analizan los elementos mediante espectrómetros de masas, cromatógrafos de gases y microscopios electrónicos. Cada capa de la masa helada opera como un registro cronológico comparable a los anillos de un árbol, lo cual permite reconstruir la antigua composición de la atmósfera terrestre.

Muestra del primer núcleo de hielo extraído en el monte Hunter, Alaska, cuya longitud total alcanzó los 208 metros. Foto: Mike Waszkiewicz/National Geographic

Las primeras evaluaciones confirman que en aquella era remota nuestro planeta registraba temperaturas considerablemente más elevadas. Los científicos intentan determinar si, bajo dicho calentamiento, el sector occidental de la Antártida colapsó por completo. De confirmarse esta hipótesis, la investigación anticiparía un escenario equivalente al proyectado por los modelos climáticos para los próximos siglos, con graves consecuencias para las costas globales.

¿Qué más revelan los estudios del hallazgo en la Antártida, citados por National Geographic?

El análisis de isótopos de oxígeno en núcleos helados constituye un pilar clave del trabajo científico. La proporción entre oxígeno-16 y oxígeno-18 permite estimar con exactitud las temperaturas registradas al momento de congelación de cada capa. Mediante esta técnica, la comunidad académica constató una estrecha correlación entre la concentración de dióxido de carbono y los valores térmicos globales durante el último millón de años, hallazgo que refuerza la comprensión sobre la evolución climática terrestre.

Las labores de investigación continúan mediante perforaciones adicionales al otro lado de las montañas Transantárticas. Los especialistas buscan determinar si esa región estuvo en el pasado próxima al océano. Indicadores geoquímicos como la sal marina sirven para evidenciar que la Antártida Occidental atravesó episodios de deshielo considerablemente más amplios respecto a las estimaciones previas.

Recuperar estas muestras implica una complejidad logística monumental, según destaca National Geographic. Las expediciones operan durante semanas bajo condiciones ambientales extremas y transportan cada cilindro bajo estricta refrigeración para preservar su integridad.