EsSalud envía brigadas médicas al Valle del Mantaro para atender a afectados por sismo en Junín

EsSalud despliega brigadas de Hospital Perú y equipos médicos para brindar asistencia a damnificados en la provincia de Chupaca, reforzando la atención sanitaria local. | Foto: composición LR/Difusión

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El sismo de magnitud 5.1 registrado el sábado 18 de julio en el Valle del Mantaro, en la región Junín, motivó la activación de acciones de respuesta por parte de distintas instituciones para atender a la población afectada. Ante la emergencia, el Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso el despliegue de personal especializado y recursos médicos hacia las zonas impactadas para reforzar la atención sanitaria.

Como parte de esta intervención, EsSalud movilizó brigadas de Hospital Perú y profesionales de distintas especialidades hacia la provincia de Chupaca. El objetivo es brindar asistencia médica a los damnificados, fortalecer la capacidad de respuesta en los establecimientos de salud de la región y apoyar las labores que ya realizan los equipos desplegados en el Valle del Mantaro.

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EsSalud moviliza Hospital Perú y brigadas especializadas para reforzar la atención en Junín

Por disposición del presidente ejecutivo de EsSalud, Jaime Moreno Eustaquio, cerca de 20 profesionales de la salud fueron enviados a Junín para atender la emergencia. El grupo está conformado por médicos especialistas en emergencias y desastres, enfermeras, psicólogos y técnicos de enfermería, quienes brindarán atención tanto a asegurados como a otras personas que requieran asistencia.

La intervención será encabezada por el gerente central de Operaciones de EsSalud, Edgard Miguel Siccha, e incluye el traslado de mobiliario médico y equipos para habilitar espacios temporales de atención. Además de las brigadas provenientes de Lima, se mantiene el trabajo conjunto con los equipos móviles de Huancayo, integrados también por especialistas en rescate y atención psicológica para responder a las necesidades derivadas de la emergencia.

El Seguro Social de Salud (EsSalud) dispuso el envío de cerca de 20 profesionales a la región para reforzar la atención médica en las zonas impactadas y garantizar asistencia a afectados.

Hospital Ramiro Prialé centraliza la atención médica y la ayuda humanitaria tras el sismo

Tras la declaratoria de alerta amarilla, personal médico, de enfermería y administrativo de la Red Asistencial Junín permanece desplegado en el distrito de Chupuro junto con tres ambulancias equipadas con medicamentos, insumos y material para la atención de pacientes con lesiones y emergencias. Estas unidades trabajan de manera coordinada con el Centro de Operaciones de Emergencia Regional (COER) para facilitar la atención y el traslado de heridos.

En paralelo, el Hospital Nacional Ramiro Prialé fue designado como centro de acopio para la recepción de ayuda humanitaria y la coordinación de la asistencia médica. Según informó la Red Asistencial de Junín, el establecimiento mantiene la atención de los pacientes trasladados desde las zonas afectadas, mientras el personal se organiza en retenes y brigadas que permanecerán operativas las 24 horas, garantizando la continuidad de los servicios, el transporte sanitario y la respuesta ante cualquier nueva eventualidad.