Mirtha Vásquez juró como senadora: “Por la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90"

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Mirtha Vásquez juró este viernes como senadora de la República ante el pleno del nuevo Parlamento. La excongresista, electa por el partido Ahora Nación, pronunció una fórmula propia al momento de asumir el cargo frente a los fujimoristas Miguel Torres y Fernando Rospigliosi: "Por la lucha contra la impunidad, por la justicia y la memoria de las víctimas de la dictadura de los 90 y de los últimos gobiernos autoritarios”, comentó.

Asimismo, incluyó en su juramentación a los pueblos originarios, a las niñas y a las mujeres: "Por la eliminación de la discriminación de los pueblos y la eliminación de la violencia contra mujeres y niñas, sí juro", dijo.

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Tras sus palabras, los asistentes pertenecientes a la izquierda aplaudieron a Vásquez, mientras que parte del fujimorismo y bancadas de derecha la abuchearon. Previamente juraron Alfonso López Chau, Jaime Delgado y Ruth Vásquez, y así se conformó la bancada de Ahora Nación de la cámara de senadores.

Vásquez llega al Senado con una trayectoria previa en el Legislativo. Presidió el Congreso entre noviembre de 2020 y julio de 2021, tras la salida de Manuel Merino del poder. Luego ocupó la Presidencia del Consejo de Ministros, entre octubre de 2021 y enero de 2022, durante el gobierno de Pedro Castillo. Renunció al cargo por desacuerdos con esa gestión.