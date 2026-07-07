Galeno intentó huir ante la intervención policial en hospital de Puno | Composición LR / Radio Pachamama / Exitosa

Galeno intentó huir ante la intervención policial en hospital de Puno | Composición LR / Radio Pachamama / Exitosa

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Una grave denuncia compromete a un profesional de la salud en Puno. El médico César Augusto Chayña Chayña es acusado de atender en presunto estado de ebriedad en el Hospital Carlos Monge Medrano de Juliaca. El galeno fue captado en un video mientras cumplía funciones en el nosocomio, pese a que se habría encontrado en aparente estado etílico.

El hecho fue alertado por un ciudadano que increpó al trabajador y advirtió a las autoridades sobre lo ocurrido. Según imágenes difundidas por Exitosa Puno, un agente de la Policía Nacional del Perú (PNP) intervino para registrar el caso, pero fue agredido por el médico, quien intentó escapar en reiteradas ocasiones.

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Médico es acusado de atender en presunto estado de ebriedad en Puno

En un primer video, el médico fue captado sentado sobre un escritorio, firmando y sellando documentos que corresponderían a su trabajo habitual en el hospital, pese a que previamente habría consumido bebidas alcohólicas, según denunció el ciudadano que lo grabó. “Señor, usted está mareado, cómo va atender así, cómo va a firmar un historial así. Llamen a la Policía y que venga la Fiscalía”, se le escucha decir al denunciante.

Posteriormente, el trabajador, que mostró dificultades para hablar y caminar, fue intervenido por un agente de la PNP. Al inicio, trató de defenderse asegurando que no se encontraba de servicio; sin embargo, al ser informado de que sería detenido mientras se realizan las diligencias del caso, optó por intentar escapar en varias ocasiones y llegó a forcejear con el efectivo.

Hospital inicia investigación, pero confirma que no se realizó dosaje etílico al médico denunciado

Ante esta denuncia, el director encargado del hospital, Walter Santa Cruz, señaló que se inició un proceso administrativo y se decidió apartar de sus funciones al médico implicado mientras se realiza la indagación, un proceso que podría durar aproximadamente un mes, según informó Exitosa.

El jefe del nosocomio también admitió que no se realizó un dosaje etílico al médico involucrado, pero afirmó que pondrá a disposición de la Fiscalía y de los órganos de control externo toda la información necesaria para determinar las responsabilidades administrativas o legales correspondientes. Esto incluirá los antecedentes del profesional, quien registraría una acusación por malos tratos a pacientes en 2025.

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