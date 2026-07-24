Pensionistas celebran Fiestas Patrias con arte en casas Yuyaq

Doña Carmen tiene 102 años de edad y es natural de Huancayo.

Doña Carmen tiene 102 años de edad y es natural de Huancayo.

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Porque la pasión por el Perú no tiene edad. Porque siempre hay un aniversario que esperar, una emoción que compartir, unas fiestas patrias que festejar y una ilusión que nos vuelva a unir.

En cada bandera, en cada aplauso y en cada mirada emocionada, nos recuerdan que vivir también es seguir sintiendo, disfrutando y emocionándose con las pequeñas grandes cosas de la vida.

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Porque siempre hay un motivo para seguir viviendo. Siempre hay una pasión que nos mantiene cerca de los demás. Y siempre hay algo por lo que vale la pena sonreír.

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Doña Carmen tiene 102 años y es de Huancayo. Ella recuerda que vendió mazamorra andina, bizcochuelos, manjar blanco, dulce de membrillo y las clásicas guaguas para sacar a sus hijos adelante. Tiene cuatro hijos, ocho nietos, seis bisnietos y un tataranieto.

Ella ya empezó a vivir con entusiasmo las Fiestas Patrias. El 205° aniversario de la Independencia del Perú ya se siente en las casas Yuyaq de la Oficina de Normalización Previsional (ONP).

Cientos de pensionistas de distintas regiones del país participaron en una programación especial que rindió homenaje a la peruanidad a través de la música, danza, gastronomía e historia.

Con una jarana criolla de 'rompe y raja', escenificaciones de la Independencia del Perú y diversas actividades recreativas, los adultos mayores demostraron que el entusiasmo, el talento y el amor por el país no se limitan con la edad.

La tradición también tuvo un lugar especial en las ferias gastronómicas, donde los pensionistas compartieron los sabores que identifican a cada región del Perú. Recetas transmitidas de generación en generación, recordaron que no hay mejor manera de celebrar al Perú que alrededor de una buena mesa, donde la sazón y el cariño de nuestras abuelas siguen conquistando generaciones.

El presidente ejecutivo de la ONP, Gastón Remy, destacó que estas actividades buscan reconocer a quienes dedicaron gran parte de su vida al trabajo y hoy continúan enriqueciendo al país con su experiencia y ejemplo.

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"Nuestros pensionistas forjaron la historia del Perú con su esfuerzo, trabajo y dedicación. Hoy enriquecen nuestro presente y son la principal motivación de nuestro trabajo diario. En la ONP renovamos cada día nuestro compromiso de servirlos con respeto y calidad, porque ustedes son la razón de nuestra vocación de servicio. Estas celebraciones son también una forma de agradecerles todo lo que han hecho por nuestro país."

Las casas Yuyaq son espacios impulsados por la ONP para promover el bienestar físico y emocional de los pensionistas mediante actividades recreativas, culturales y de integración, fortaleciendo su participación activa y su calidad de vida.

Con estas celebraciones patrias, la ONP reafirma su compromiso de seguir construyendo una institución cada vez más cercana a sus pensionistas, reconociendo en ellos no solo a quienes contribuyeron al desarrollo del Perú, sino también a quienes continúan siendo fuente de inspiración, experiencia y valores para las nuevas generaciones.