Producción de cobre creció 2,6% en mayo de 2026: conoce qué departamentos lideraron el avance

El comportamiento regional de la minería evidenció cambios en la extracción del mineral, de acuerdo con el más reciente Panorama Económico Departamental del INEI. | Composición LR/IA

El comportamiento regional de la minería evidenció cambios en la extracción del mineral, de acuerdo con el más reciente Panorama Económico Departamental del INEI. | Composición LR/IA

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La producción nacional de cobre creció 2,6% en mayo de 2026 respecto al mismo mes del año anterior. De acuerdo con el informe Panorama Económico Departamental del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI), el resultado respondió al mayor volumen de mineral extraído en operaciones de Antamina, Sociedad Minera Corona, Colquisiri, Los Quenuales, Cerro Verde, Shouxin Perú, Condestable, Santa Luisa y Minera Argentum. El desempeño permitió mantener una variación positiva de la actividad cuprífera durante el mes analizado.

El comportamiento de la producción fue, sin embargo, desigual entre las regiones. Seis departamentos registraron incrementos en la extracción y, en conjunto, aportaron el 36,2% de la producción nacional de cobre en mayo. Áncash encabezó el crecimiento con un aumento de 69,4%, seguido por Lima (31,6%), Huánuco (7,5%), Arequipa (5,6%), Huancavelica (3,0%) y Pasco (1,4%). Estos resultados compensaron los descensos registrados en otras zonas productoras del país.

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La mayor extracción en Antamina permitió que Áncash encabezara el crecimiento regional de la producción de cobre en mayo.

Áncash registró el mayor incremento de la producción cuprífera en el país, con una expansión de 69,4% respecto a mayo de 2025. El INEI atribuye este resultado principalmente a la mayor extracción realizada por Antamina, una de las principales operaciones cupríferas del país.

En el mismo periodo, el departamento también reportó un incremento en la producción de oro y molibdeno. En contraste, la extracción de zinc, plomo y plata mostró una disminución, reflejando un comportamiento distinto entre los principales minerales explotados en la región.

Arequipa también contribuyó al resultado nacional al registrar un aumento de 5,6% en la producción de cobre. Según el informe, este desempeño estuvo sustentado en una mayor extracción de Sociedad Minera Cerro Verde, Minera Bateas y Minera Titán del Perú, ubicando al departamento entre las regiones que registraron variaciones positivas durante el mes.

Ocho regiones redujeron su producción de cobre

Aunque la producción nacional mostró un crecimiento, ocho departamentos registraron una disminución en la extracción de cobre frente a mayo de 2025. La mayor caída correspondió a Puno (-52,0%), seguida por Cajamarca (-22,2%) e Ica (-22,2%). También se observaron retrocesos en Cusco (-14,8%), Tacna (-10,2%), Moquegua (-6,6%), Apurímac (-5,3%) y Junín (-2,0%).

El informe precisa que, en Apurímac, la reducción estuvo vinculada a una menor producción de Minera Las Bambas. En Cajamarca, el descenso en la extracción de cobre estuvo acompañado por una reducción en la producción de oro, mientras que las demás regiones registraron menores volúmenes de producción respecto al mismo mes del año anterior.

El comportamiento de la actividad cuprífera se dio en un contexto de crecimiento de la producción nacional durante mayo de 2026. El Panorama Económico Departamental señala que el sector Minería e Hidrocarburos fue una de las actividades que contribuyó al avance de la economía ese mes, junto con el incremento de las exportaciones de productos tradicionales, entre ellos los minerales. En ese escenario, el mayor volumen de extracción registrado en varias de las principales operaciones mineras permitió compensar parcialmente las caídas observadas en otros departamentos y sostener el resultado positivo de la producción nacional de cobre.