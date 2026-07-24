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Temblor en Lima: sismo de magnitud 4,0 remeció Huara esta mañana, según IGP

El sismo de hoy registró a 117 kilómetros al suroeste de Huacho, y se produjo a una profundidad de 29 km, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP).

Un sismo de magnitud 4.0 se registró este 24 de julio en Huaura, región Lima. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:55 a. m. y tuvo una profundidad de 29 kilómetros, informa el IGP.
Un sismo de magnitud 4.0 se registró este 24 de julio en Huaura, región Lima. El movimiento telúrico ocurrió a las 7:55 a. m. y tuvo una profundidad de 29 kilómetros, informa el IGP. | composición LR
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Un sismo de magnitud 4.0 se registró la mañana de este viernes 24 de julio en la provincia de Huaura, región Lima, según informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento telúrico ocurrió a las 7.55 a. m. y tuvo una profundidad de 29 kilómetros.

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¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

De acuerdo con el reporte sísmico IGP/CENSIS/RS 2026-0493, el epicentro se ubicó a 117 kilómetros al suroeste de Huacho, en la provincia de Huaura. El evento tuvo una latitud de -11.66 y una longitud de -78.52.

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Hasta el momento, el IGP no ha informado sobre daños materiales ni personas afectadas por este movimiento telúrico. Las autoridades recomiendan a la población mantener la calma y contar con una mochila de emergencia ante la posibilidad de nuevos sismos.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

  • Mantener la calma y acudir a zonas de seguridad establecidas.
  • Atender y quedar pendientes de menores de edad, personas de la tercera edad y con habilidades diferentes.
  • Alejarse de las ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.
  • Tomar distancia de cables eléctricos y postes en la calle.
  • Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar las zonas seguras dentro y fuera del domicilio para evitar daños.
  • Uno de los implementos para tener a la mano es la mochila de emergencia con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados, radio portátil, etc.

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¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

  • Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre:
  • Artículos de higiene: toallas de mano y de baño, cepillo, pasta dental y jabón de tocador.
  • Botiquín de primeros auxilios: vendas, gasa, alcohol, pastillas, agua oxigenada, aseptil rojo, pastillas de tratamiento para algún integrante de la familia.
  • Dinero en efectivo: de preferencia monedas.
  • Abrigo: manta polar y calzado.
  • Alimentos no perecibles: agua en botella sin gas (½ litro), barra de cereal, comida enlatada, chocolates.
  • Artículos de comunicación: radio a pilas, linterna, silbato o pito, duplicado de llaves, fotocopia de documentos como DNI o carné de seguro.
  • Otros artículos: bolsas de plástico resistente, cuchilla multipropósito, guantes de trabajo, cuerdas, encendedor, plástico para piso o techo, cinta adhesiva multiusos, tapete (alfombra para piso) y mascarillas.
  • Artículos específicos: de uso femenino, para bebés e infantiles y adultos mayores.

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