Más de 80 puentes del Perú están en estado crítico y necesitan obras urgentes antes de la llegada del fenómeno El Niño, alerta Ositrán

Desde 2018, Ositrán ha reportado el deterioro de 99 puentes, de los cuales solo seis han recibido mantenimiento. | Foto: composición LR

Desde 2018, Ositrán ha reportado el deterioro de 99 puentes, de los cuales solo seis han recibido mantenimiento. | Foto: composición LR

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Más de 80 puentes ubicados en la Red Vial Nacional requieren intervenciones mayores para garantizar la seguridad de los usuarios, advirtió el Organismo Supervisor de la Inversión en Infraestructura de Transporte de Uso Público (Ositrán). La entidad reforzó el monitoreo preventivo en las carreteras concesionadas ante el pronóstico de un nuevo fenómeno El Niño y exhortó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) a ejecutar las obras pendientes.

La presidenta del Ositrán, Verónica Zambrano, explicó que el organismo viene reportando el deterioro de estas estructuras desde 2018. De los 99 puentes identificados inicialmente con necesidad de una intervención integral, solo seis han sido atendidos, mientras que el resto continúa a la espera de trabajos que permitan reducir los riesgos para quienes transitan por estas vías.

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Ositrán solicita al MTC intervenir los puentes con mayor riesgo en la Red Vial Nacional

Según el regulador, gran parte de las estructuras supera los 40 años de antigüedad y presenta deficiencias asociadas a la falta de mantenimiento especializado y reparaciones oportunas. Zambrano precisó que la edad de un puente no determina por sí sola su condición, pero sí hace indispensable una evaluación constante y la ejecución de obras cuando corresponda.

La titular del organismo recordó que aún existen puentes Bailey instalados de manera temporal tras el fenómeno El Niño de 2017 que no han sido reemplazados por infraestructura definitiva. Asimismo, remarcó que las intervenciones mayores son responsabilidad del MTC, debido a que estas estructuras pertenecen a la Red Vial Nacional, aunque se encuentren dentro de carreteras concesionadas. También instó al ministerio a restringir el paso de vehículos con cargas especiales que excedan la capacidad para la que fueron diseñados estos puentes.

La presidenta de Ositrán, Verónica Zambrano, destacó que solo seis de 99 puentes con daños han sido reparados desde 2018, aumentando el riesgo para los usuarios viales.

Plataforma “Puentes en Alerta” permite conocer el estado de las estructuras supervisadas en carreteras concesionadas

Como parte de las medidas preventivas, el Ositrán habilitó la plataforma digital Puentes en Alerta, herramienta que reúne información sobre las estructuras observadas, su ubicación, el nivel de riesgo identificado, las acciones realizadas y las comunicaciones enviadas a las entidades responsables para promover su atención.

Las labores de supervisión incluyen inspecciones técnicas, seguimiento de procesos de socavación y erosión, revisión de sistemas de drenaje y monitoreo permanente de los puntos considerados críticos. Además, personal desplegado en campo verifica las tareas de limpieza y recuperación ejecutadas por las concesionarias. El organismo reiteró que la coordinación entre las autoridades competentes y los operadores de la infraestructura será clave para mantener la continuidad del tránsito y reforzar la seguridad durante la temporada de lluvias asociada al fenómeno El Niño.