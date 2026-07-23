HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Perú vs Brasil EN VIVO HOY, 23 de julio: sigue el partido por la Copa Sudamericana de Vóley 2026

Perú enfrenta a Brasil EN VIVO este jueves 23 de julio por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Conoce el horario, canal de TV, cómo ver Latina y sigue el minuto a minuto del encuentro.

Perú es el país anfitrión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram
Perú es el país anfitrión de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Foto: composición LR/FPV/Instagram
Compartir

Perú enfrenta a Brasil EN VIVO este jueves 23 de julio por la segunda fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La selección dirigida por Antonio Rizola está obligada a sumar una victoria para mantenerse con opciones de avanzar en el torneo tras su debut. Sigue aquí el minuto a minuto, el marcador actualizado, las incidencias, el horario y la transmisión por Latina desde el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.

Perú vs Brasil Voley: minuto a minuto de la Copa Sudamericana

18:40
23/7/2026

Ahora Brasil se impone a Perú 17 a 11 en el primer set

La diferencia ahora entre brasileras y peruanas es de seis puntos a favor de las primeras. 

18:30
23/7/2026

Brasil vence a Perú 8 a 5

Cariocas se imponen a las locales 8 a 5. Ahora hay tiempo técnico.

18:23
23/7/2026

¡Comenzó el partido!

Ya se lleva a cabo el encuentro entre Perú y Brasil en el coliseo Dibós.

18:13
23/7/2026

¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Perú y Brasil!

Por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley, las selecciones de Perú y Brasil se enfrentan hoy en el coliseo Eduardo Dibós a partir de las 18:15 horas (hora peruana).

Luego de estrenarse en el grupo A contra Chile, las dirigidas por Antonio Rizola tendrán que afrontar una dura prueba contra la siempre candidata, Brasil.

PUEDES VER: ¡A cuartos de final! Ignacio Buse venció a Kilian Feldbausch en espectacular remontada y sigue firme en el ATP 250 de Kitzbühel

lr.pe

¿A qué hora juega Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?

El partido por la fase de grupos entre Perú vs Brasil arrancará desde las 6.15 p. m. (hora local). Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:

  • Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.
  • Bolivia, Chile, Venezuela: 7.15 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.

¿Dónde ver Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana?

Perú vs Brasil llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.

¿Cómo ver Perú vs Brasil por internet gratis?

Podrás disfrutar la transmisión en línea del partido Perú vs Brasil a través de la página web de Latina y de su propio aplicativo. Asimismo, La República Deportes te ofrece una cobertura con todas las incidencias.

PUEDES VER: Nuevo canal confirmado para ver los partidos de la selección peruana en las Eliminatorias rumbo al Mundial 2030

lr.pe

Entradas para ver el partido Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley

Estos son los precios para asistir al estadio para presenciar el encuentro entre Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La venta se realiza a través de la plataforma Joinnus.

  • General Norte: S/ 25
  • General Sur: S/ 25
  • General Oriente: S/ 25
  • General Occidente: S/ 25
  • Preferente Norte: S/ 40
  • Preferente Sur: S/ 40
  • Preferente Oriente: S/ 50
  • Preferente: S/ 50
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO la semana 3

¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO la semana 3

LEER MÁS
¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO

¿Qué partidos se juegan hoy en la VNL 2026? Horarios, resultados y dónde ver EN DIRECTO

LEER MÁS
Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

Tabla de la Liga Peruana de Vóley: resultados de los partidos de hoy por la fecha 8 de la segunda etapa

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

Últimas noticias sobre Universitario de Deportes

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Alianza Lima

Últimas noticias sobre Alianza Lima

LEER MÁS
Últimas noticias sobre Sporting Cristal

Últimas noticias sobre Sporting Cristal

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO HOY: sigue la Copa Sudamericana 2026

Boca Juniors vs O'Higgins EN VIVO HOY: sigue la Copa Sudamericana 2026

LEER MÁS
Partidos de hoy, jueves 23 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Partidos de hoy, jueves 23 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

LEER MÁS
El Mundial le vendió la pasión al mercado, por Ricardo Trotti

El Mundial le vendió la pasión al mercado, por Ricardo Trotti

LEER MÁS
¡Triunfazo en Matute! Alianza Lima derrota 2-1 a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

¡Triunfazo en Matute! Alianza Lima derrota 2-1 a Sport Huancayo por el Torneo Clausura 2026

LEER MÁS
La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

La vez que Pedri eligió a Ferrán Torres antes que a su novia previo al Mundial 2026: la comentada amistad de los campeones del mundo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Deportes

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025