Perú vs Brasil EN VIVO HOY, 23 de julio: sigue el partido por la Copa Sudamericana de Vóley 2026
Perú enfrenta a Brasil EN VIVO este jueves 23 de julio por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. Conoce el horario, canal de TV, cómo ver Latina y sigue el minuto a minuto del encuentro.
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Perú enfrenta a Brasil EN VIVO este jueves 23 de julio por la segunda fecha de la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La selección dirigida por Antonio Rizola está obligada a sumar una victoria para mantenerse con opciones de avanzar en el torneo tras su debut. Sigue aquí el minuto a minuto, el marcador actualizado, las incidencias, el horario y la transmisión por Latina desde el Coliseo Eduardo Dibós de Lima.
Perú vs Brasil Voley: minuto a minuto de la Copa Sudamericana
Ahora Brasil se impone a Perú 17 a 11 en el primer set
La diferencia ahora entre brasileras y peruanas es de seis puntos a favor de las primeras.
Brasil vence a Perú 8 a 5
Cariocas se imponen a las locales 8 a 5. Ahora hay tiempo técnico.
¡Comenzó el partido!
Ya se lleva a cabo el encuentro entre Perú y Brasil en el coliseo Dibós.
¡Bienvenidos a la cobertura del partido entre Perú y Brasil!
Por la fecha 2 de la Copa Sudamericana de Vóley, las selecciones de Perú y Brasil se enfrentan hoy en el coliseo Eduardo Dibós a partir de las 18:15 horas (hora peruana).
Luego de estrenarse en el grupo A contra Chile, las dirigidas por Antonio Rizola tendrán que afrontar una dura prueba contra la siempre candidata, Brasil.
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¿A qué hora juega Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026?
El partido por la fase de grupos entre Perú vs Brasil arrancará desde las 6.15 p. m. (hora local). Esta es la programación de horarios para los demás países del continente:
- Colombia, Ecuador: 6.15 p. m.
- Bolivia, Chile, Venezuela: 7.15 p. m.
- Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 8.15 p. m.
¿Dónde ver Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana?
Perú vs Brasil llegará EN VIVO a través de la transmisión de Latina (canal 2). De igual forma, La República Deportes te brindará cada incidencia del partido para que no te pierdas ningún detalle.
¿Cómo ver Perú vs Brasil por internet gratis?
Podrás disfrutar la transmisión en línea del partido Perú vs Brasil a través de la página web de Latina y de su propio aplicativo. Asimismo, La República Deportes te ofrece una cobertura con todas las incidencias.
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Entradas para ver el partido Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley
Estos son los precios para asistir al estadio para presenciar el encuentro entre Perú vs Brasil por la Copa Sudamericana de Vóley 2026. La venta se realiza a través de la plataforma Joinnus.
- General Norte: S/ 25
- General Sur: S/ 25
- General Oriente: S/ 25
- General Occidente: S/ 25
- Preferente Norte: S/ 40
- Preferente Sur: S/ 40
- Preferente Oriente: S/ 50
- Preferente: S/ 50