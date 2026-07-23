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‘Timoteo’ reaparece y minimiza versión de María Pía Copello sobre su distanciamiento por dinero: “Gracias a todos”

Ricardo Bonilla, actor que da vida a 'Timoteo', se pronunció luego de que María Pía revelara que su distanciamiento definitivo se dio por temas económicos.

'María Pía y Timoteo' fue uno de los programas infantiles más exitosos de la televisión peruana. Foto: Composición LR/Instagram
'María Pía y Timoteo' fue uno de los programas infantiles más exitosos de la televisión peruana. Foto: Composición LR/Instagram
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La polémica estalló luego de que María Pía Copello asegurara en su podcast que su relación con Ricardo Bonilla, actor que interpreta a Timoteo, terminó definitivamente por desacuerdos relacionados con el dinero. La conductora recordó que, durante la época de 'María Pía y Timoteo' solo recibía US$100 como pago, pese a que llenaban coliseos.

Tras estas declaraciones, el dragón más querido por todos los niños reapareció en redes sociales, pero minimizando a la hoy influente y sus comentarios sobre el pasado. En cambio, aprovechó para agradecer el respaldo que recibe de sus seguidores en TikTok.

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‘Timoteo’ multiplica por cero a María Pía y agradece al público por su apoyo

Luego de que se viralizara en TikTok un video en el que María Pía aseguraba que su distanciamiento de Ricardo Bonilla se debió a temas de dinero, el actor sorprendió al aparecer en la caja de comentarios de ese clip con su cuenta oficial de Timoteo. No obstante, lejos de responder a las declaraciones de su excompañera, optó por ignorar la polémica y dedicar un mensaje de agradecimiento a sus seguidores.

"Gracias a todos por sus lindos comentarios", escribió brevemente Ricardo Bonilla, de 57 años. Su corta aparición fue interpretada por muchos usuarios como una actitud elegante frente a la controversia desatada por las declaraciones de María Pía, por lo que decidieron mostrarle todo su respaldo en la publicación.

"No, Pía, no harás que odie a Timoteo. Él nunca nos negó una foto", "Siempre contigo, Timoteo, tú eres el mejor, siempre del lado correcto", fueron los comentarios de algunos cibernautas en el comentario de Timoteo.

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María Pía revela que se distanció de Timoteo por dinero

María Pía Copello contó su versión de por qué decidió distanciarse para siempre de Ricardo Bonilla, 'Timoteo'. La influente contó en su podcast que hubo desacuerdos económicos pese al gran éxito que consiguieron como dupla. La relación continúa rota hasta la actualidad.

“Yo no tengo nada que perdonar; actualmente no me hablo con Ricardo, pero sí es verdad que no quedamos tan bien. Básicamente, nuestro tema principal fue económico: Él negoció con el canal, tener los circos y las giras; él se vuelve juez y parte, era el muñeco y empresario y ahí empiezan los problemas”, explicó.

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