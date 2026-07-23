Padre lamenta no haber podido ayudar a los menores que fallecieron en el incendio de La Victoria. | Foto: Latina/Composición LR

Padre lamenta no haber podido ayudar a los menores que fallecieron en el incendio de La Victoria. | Foto: Latina/Composición LR

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La tragedia ocurrida la madrugada del 22 de julio en una vivienda de la calle Pisagua, en La Victoria, dejó diez integrantes de una familia fallecidos y siete sobrevivientes. Mientras la Policía Nacional del Perú (PNP) mantiene como principal hipótesis que el incendio se originó tras un ataque contra una mototaxi estacionada frente al inmueble, las labores de identificación de las víctimas continúan debido al estado en que quedaron los cuerpos.

En medio de ese proceso, Renzo Rojas Mesa, quien perdió a su esposa, a sus tres hijos y a otros familiares, pidió que las diligencias se aceleren para poder darles sepultura. En declaraciones a Latina Noticias, el hombre también solicitó que se haga justicia por la muerte de sus seres queridos.

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Padre sobreviviente del incendio en La Victoria relata cómo ocurrió la tragedia que acabó con su familia

Durante la entrevista, Renzo Rojas recordó que todo ocurrió alrededor de las 3:00 de la madrugada, cuando los gritos de alerta despertaron a los ocupantes de la vivienda. Según relató, intentó salir junto a uno de sus cuñados y combatir las llamas con agua, pero el fuego ya había consumido gran parte del inmueble, construido principalmente con madera y donde también se almacenaban colchones, lo que favoreció la rápida propagación del incendio.

El sobreviviente explicó que sus familiares buscaron refugio en la parte posterior de la vivienda mientras él trataba de ayudarlos. Sin embargo, no logró rescatarlos. Contó que uno de sus cuñados lo empujó para que pudiera escapar, convirtiéndose en el único integrante de su familia directa que salió con vida. Entre las víctimas se encuentran su esposa, sus tres hijos, su suegro, cuñados y sobrinos.

“Mi familia se refugió hacia el fondo de la casa. La vivienda era toda de madera, tanto el primer como el segundo piso. Arriba vivía mi cuñado Orestes con su esposa y mis sobrinos (…) Mi cuñado José María me empujó para poder salir. No pude sacar a nadie de mi familia, ni uno de mis hijos, ni a mi señora, ni a mis cuñados. Solo salí yo de todos ellos”, expresó.

Familiares de las víctimas esperan la identificación de los cuerpos para darles sepultura

Renzo Rojas también manifestó que su principal preocupación ahora es recuperar los cuerpos de sus familiares para brindarles sepultura. Explicó que los especialistas le informaron que la identificación será compleja debido a que las víctimas fallecieron calcinadas, por lo que el proceso deberá realizarse mediante exámenes odontológicos y otras pericias forenses.

Según indicó, las autoridades estimaron que estas diligencias podrían tardar aproximadamente una semana. Frente a ello, pidió que, si existe la posibilidad, el procedimiento sea agilizado para que tanto él como el resto de sus familiares puedan despedirse de las víctimas. Además, reiteró su pedido de justicia para esclarecer las circunstancias que provocaron el incendio que dejó diez fallecidos en La Victoria.

“Yo pido justicia para mi familia, para mis hijos, para mi señora, mi suegro, mis cuñados, mis sobrinos. Todos murieron atrapados en el incendio”, declaró.