➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 23 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 23 de julio. | Foto: composición LR
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Si quieres conocer qué te espera en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, revisa el horóscopo de HOY, jueves 23 de julio elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Descubre las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, y averigua lo que los astros tienen preparado para ti.
¿Qué dice el horóscopo de HOY, jueves 23 de julio?
- Aries: No estás confiando en el apoyo que recibes por parte de tu equipo. Necesitas ser más exigente o de lo contrario no alcanzarás las metas trazadas. En el amor, evita los celos y sé más espontáneo.
- Tauro: De manera inesperada recibes un mensaje anunciándote algo muy importante para tu crecimiento profesional. Se trata de una oferta que puede cambiar el rumbo de tus proyectos. Prepárate.
- Géminis: Luego de tanto esfuerzo verás la cosecha y las ganancias económicas que esperabas. Es posible que realices viajes cortos o muchos desplazamientos. En el amor, esa persona no ha madurado.
- Cáncer: Pensarás en iniciar cursos o capacitaciones que eleven tus competencias profesionales. Ordena bien tus cuentas para que no sientas la presión económica de esto represente. Será positivo.
- Leo: Llegarás a un acuerdo muy favorable con una amistad que se comprometerá con tus proyectos laborales. En el amor, esa persona insiste en verte y no entiende los motivos de tu alejamiento.
- Virgo: Las demoras continúan y no estás encontrando los motivos. No te conviene abandonar aquello que estás realizando. Mantente firme y asegúrate que cuentas con el equipo idóneo. Recuérdalo.
- Libra: Tienes en mente realizar muchas actividades, pero un pendiente familiar te sorprenderá y será el motivo por el que experimentes algunos retrasos en tu agenda. Paciencia, podrás manejarlo.
- Escorpio: No te ha convenido pelearte con esa persona que ha sido indispensable para el desarrollo de tu labor. Busca la manera de conciliar con ella y continuará los avances de toda tu gestión.
- Sagitario: Tendrás que repartir un monto de dinero entre distintas personas y es posible que surjan diferencias debido a las cantidades. Dialoga y evita pelearte por este motivo. Tú puedes resolverlo.
- Capricornio: No llega a buen puerto ese proceso documentario que ha sido complicado gestionar. No tires la toalla y sigue insistiendo. A pesar de lo difícil que parezca todo girará a tu favor.
- Acuario: Las diferencias entre tus compañeros ha terminado. Llegan todos a un acuerdo muy positivo y se pondrán en marcha las ideas que parecían no concretarse debido a los malos entendidos.
- Piscis: Un compañero se ha percatado de las complicaciones que tienes para desarrollar tu labor y te acercará a ti para ayudarte. Su apoyo te sacará de aprietos y se fortalecerá la confianza entre los dos.