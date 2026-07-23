HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este jueves 23 de julio, según Jhan Sandoval

Explora lo que los astros tienen preparado para ti este jueves. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.

Consulta el horóscopo de hoy, jueves 23 de julio.
Consulta el horóscopo de hoy, jueves 23 de julio. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Si quieres conocer qué te espera en el amor, el trabajo, la salud o el dinero, revisa el horóscopo de HOY, jueves 23 de julio elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval. Descubre las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, y averigua lo que los astros tienen preparado para ti.

¿Qué dice el horóscopo de HOY, jueves 23 de julio?

  • Aries: No estás confiando en el apoyo que recibes por parte de tu equipo. Necesitas ser más exigente o de lo contrario no alcanzarás las metas trazadas. En el amor, evita los celos y sé más espontáneo.
  • Tauro: De manera inesperada recibes un mensaje anunciándote algo muy importante para tu crecimiento profesional. Se trata de una oferta que puede cambiar el rumbo de tus proyectos. Prepárate.
  • Géminis: Luego de tanto esfuerzo verás la cosecha y las ganancias económicas que esperabas. Es posible que realices viajes cortos o muchos desplazamientos. En el amor, esa persona no ha madurado.
  • Cáncer: Pensarás en iniciar cursos o capacitaciones que eleven tus competencias profesionales. Ordena bien tus cuentas para que no sientas la presión económica de esto represente. Será positivo.
  • Leo: Llegarás a un acuerdo muy favorable con una amistad que se comprometerá con tus proyectos laborales. En el amor, esa persona insiste en verte y no entiende los motivos de tu alejamiento.
  • Virgo: Las demoras continúan y no estás encontrando los motivos. No te conviene abandonar aquello que estás realizando. Mantente firme y asegúrate que cuentas con el equipo idóneo. Recuérdalo.
  • Libra: Tienes en mente realizar muchas actividades, pero un pendiente familiar te sorprenderá y será el motivo por el que experimentes algunos retrasos en tu agenda. Paciencia, podrás manejarlo.
  • Escorpio: No te ha convenido pelearte con esa persona que ha sido indispensable para el desarrollo de tu labor. Busca la manera de conciliar con ella y continuará los avances de toda tu gestión.
  • Sagitario: Tendrás que repartir un monto de dinero entre distintas personas y es posible que surjan diferencias debido a las cantidades. Dialoga y evita pelearte por este motivo. Tú puedes resolverlo.
  • Capricornio: No llega a buen puerto ese proceso documentario que ha sido complicado gestionar. No tires la toalla y sigue insistiendo. A pesar de lo difícil que parezca todo girará a tu favor.
  • Acuario: Las diferencias entre tus compañeros ha terminado. Llegan todos a un acuerdo muy positivo y se pondrán en marcha las ideas que parecían no concretarse debido a los malos entendidos.
  • Piscis: Un compañero se ha percatado de las complicaciones que tienes para desarrollar tu labor y te acercará a ti para ayudarte. Su apoyo te sacará de aprietos y se fortalecerá la confianza entre los dos.
google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 21 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este martes 21 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 20 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este lunes 20 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

Año Nuevo Chino 2026: cuál es el animal que lo representará, cuándo empieza y qué significa esta milenaria tradición

LEER MÁS
Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

Año Nuevo Chino 2026: estos son los animales más compatibles con el Caballo de Fuego y esto les deparará este año

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de julio, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este miércoles 22 de julio, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

La Bistecca

Buffet Almuerzo o Cena + Postre + 1 Ice tea en sus 4 locales

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Horóscopo

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025