Vladimir Cerrón dejará la clandestinidad: TC declara fundado hábeas corpus y deja sin efecto su prisión preventiva
La decisión favorece al fundador de Perú Libre en el proceso por el caso Los Dinámicos del Centro y deja sin efecto la medida de prisión preventiva de 24 meses y la orden de captura dictadas en su contra.
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Vladimir Cerrón permanece prófugo desde el 2023. Aun así, fue candidato presidencial de Perú Libre en las últimas elecciones. Foto: difusión | Foto: difusión
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El Tribunal Constitucional (TC) declaró fundado el hábeas corpus presentado por Vladimir Cerrón contra la prisión preventiva de 24 meses que pesaba en su contra por el caso Los Dinámicos del Centro. Con esta decisión, el máximo intérprete de la Constitución dejó sin efecto la medida coercitiva y la orden de captura emitidas por el Poder Judicial.
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