Boca Juniors recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/O'Higgins

Boca Juniors recibirá a O'Higgins en la Bombonera por la Copa Sudamericana. Foto: composición LR/AFP/O'Higgins

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Boca Juniors enfrenta a O'Higgins EN VIVO, jueves 23 de julio, por el partido de ida de los playoffs de la Copa Sudamericana 2026. El conjunto xeneize busca dar el primer paso hacia los octavos de final en La Bombonera, mientras que el cuadro chileno intentará sorprender como visitante. Sigue aquí el minuto a minuto, el resultado actualizado, las alineaciones confirmadas, el horario y la transmisión oficial por ESPN.

Luego de su temprana eliminación de la Libertadores, el gigante argentino tiene como principal objetivo adjudicarse el segundo certamen más importante del continente. Leandro Paredes estará presente tras perder la final del Mundial 2026.

¿A qué hora juega Boca Juniors vs O'Higgins?

En suelo peruano, el choque entre Boca Juniors vs O'Higgins de Chile por la ida de los dieciseisavos de final de la Conmebol Sudamericana 2026 empezará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otra parte del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿En qué canal ver Boca Juniors vs O'Higgins?

La transmisión del Boca Juniors vs O'Higgins por el pase a octavos de final de Copa Sudamericana estará a cargo de DSports en territorio chileno, mientras que en el resto de Sudamérica se podrá seguir vía ESPN 2. Además, la cobertura online gratis de La República te ofrece el minuto a minuto con todas las incidencias.

Pronóstico de Boca Juniors vs O'Higgins

Para las principales casas de apuestas, Boca Juniors parte con un amplio favoritismo frente a los sureños.