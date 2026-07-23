Incendio en La Victoria: PNP identifica a presuntos responsables del siniestro que habría sido provocado

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La Policía Nacional del Perú (PNP) informó que logró identificar a los presuntos responsables del incendio que dejó a 10 miembros de una familia fallecidos en una vivienda de la calle Pisagua, en la urbanización Manzanilla, distrito de La Victoria.

El siniestro, que cobró la vida de cinco menores y cinco adultos, estaría vinculado a una disputa por espacios de trabajo entre grupos dedicados al transporte informal con mototaxis eléctricas, según las primeras diligencias. La PNP indicó que trabaja para capturar a los culpables.

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Los rostros de las víctimas del incendio en La Victoria

Hipótesis en curso

El director de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri), general PNP Víctor Revoredo, explicó que, por el perfil de las víctimas y el lugar del incidente, la tragedia habría sido motivada por un conflicto en el uso del territorio por donde circulan las mototaxis eléctricas.

"Anteriormente habían tenido una pelea por un espacio que estos vehículos informales ocupan para brindar sus servicios. En esa línea estamos trabajando", refirió el jefe policial, quien calificó el atentado como un acto de competencia desleal y criminal.

Por su parte, el ministro del Interior, José Zapata Morante, no descartó que el origen haya sido un problema de convivencia y, en menor medida, la consecuencia de un acto de extorsión contra la familia Vílchez; pero recalcó que serán la PNP y el Ministerio Público quienes determinen las responsabilidades y circunstancias del siniestro.

Por las características del caso, este hecho sería investigado como homicidio calificado, según Revoredo. “Por los medios empleados, se tipifica con grave crueldad, con premeditación porque han tenido los medios, con alevosía por la cantidad de víctimas y ventaja porque estas personas estaban durmiendo”, apuntó.

Muerte por asfixia

En el incendio murieron 10 personas, nueve de ellas pertenecían a la familia Vílchez. Los fallecidos son Orestes Vílchez (29); su pareja, Katherine Gómez (29), de nacionalidad colombiana; y el hijo de ambos, de 3 años. También figuran Leónidas Vílchez (72), José María Vílchez (42) y Paola Vílchez (35); además de otros cuatro menores de edad: dos de 6 años, uno de 8 y otro de 15.

Los primeros protocolos de necropsia practicados por el Instituto de Medicina Legal determinaron que las víctimas perecieron por asfixia causada por inhalación de monóxido de carbono. El fuego los habría alcanzado al interior del inmueble tras expandirse desde una mototaxi estacionada fuera de la vivienda, según Revoredo.

Esto último coincide con la versión de algunos vecinos, quienes afirmaron haber visto a unos sujetos acercarse a la casa de la familia Vílchez e incendiar una moto eléctrica. Dado que la vivienda era de madera, el fuego se propagó de inmediato.

Deudos esperan la entrega de los restos de sus familiares para enterrarlos

Serán enterrados juntos

Los familiares de las víctimas indicaron que están a la espera de que les entreguen el cuerpo de sus parientes para enterrarlos en el camposanto Parque del Recuerdo de Ancón. "Si Dios quiere, los estaremos enterrando a todos juntos. Agradecemos a todas las autoridades que nos están apoyando en estos momentos. No estamos solos", aseguró uno de los deudos.

“No pude hacer nada, yo estaba en el baño y no pude salvarlos. Ellos no tenían la culpa de nada. Quise salvarlos, pero todo se caía encima. Vi cómo mi pobre sobrina se incendiaba… El señor Renzo Reggiardo nos está ayudando para poder retirar los cuerpos”, indicó por su parte Renzo Vílchez, quien perdió a su esposa y tres hijos en el incendio.

Autoridades presentes

Tras la emergencia, la presidenta electa, Keiko Fujimori, llegó hasta la zona de la tragedia para expresar su solidaridad y brindar apoyo a los familiares de las víctimas y los damnificados. Como parte de la ayuda humanitaria, entregó colchones, camas y víveres.

Por su parte, el alcalde de Lima, Renzo Reggiardo, recorrió la zona e hizo un llamado al presidente de la República, José María Balcázar, para adoptar medidas inmediatas frente a la creciente inseguridad. Reiteró su propuesta de crear una Policía Municipal que complemente el trabajo de la PNP, así como de una Secretaría Nacional de Seguridad Ciudadana que articule el trabajo de los principales organismos de justicia.

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