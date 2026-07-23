Delincuentes roban alimentos y animales a familias damnificadas por el sismo de magnitud 5,1 en Junín

Familias afectadas por sismo en Junín denuncian saqueos en medio de la emergencia | Foto: Indeci

Familias afectadas por sismo en Junín denuncian saqueos en medio de la emergencia | Foto: Indeci

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Las familias que sobrevivieron al sismo de magnitud 5,1 que golpeó la región Junín ahora enfrentan una nueva amenaza. En medio del duelo, las bajas temperaturas y la incertidumbre por haber perdido sus viviendas, vecinos de Chongos Bajo y otras localidades afectadas denunciaron que delincuentes ingresan a las casas dañadas para sustraer alimentos, animales de corral y los pocos bienes que quedaron tras el movimiento telúrico.

Los robos ocurren mientras decenas de familias duermen en carpas o refugios improvisados por temor a nuevas réplicas. Según las denuncias de los afectados, los sujetos aprovechan que muchas viviendas permanecen deshabitadas durante las noches y madrugadas para ingresar sin resistencia y llevarse maíz, gallinas y otros productos esenciales para la subsistencia de los damnificados.

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La situación incrementó la preocupación entre los vecinos, quienes aseguran que, además de reconstruir sus hogares, ahora deben organizarse para proteger lo poco que les queda. La falta de iluminación y el deterioro de la infraestructura facilitarían el accionar de los delincuentes, según relataron vecinos de las zonas afectadas.

"Yo duermo fuera y por acá entran. Lo poquito que tengo se lo van a llevar", denunció una vecina. "Tenemos miedo. ¿Qué pasa si llegan armados? Estamos durmiendo en la calle y a los delincuentes no les importa que estemos pobrecitos, arrimados", expresó otra afectada.

Piden resguardo

Ante este escenario, los damnificados solicitaron el despliegue permanente de efectivos de la Policía Nacional y del Ejército para resguardar los sectores más golpeados por el desastre. Aseguran que la vigilancia resulta insuficiente y que los robos se repiten desde los primeros días posteriores al sismo.

"Queremos patrullas o, si no, un toque de queda desde las 11 o 12 de la noche para que no circulen más carros", pidió una pobladora.

Mientras esperan una mayor presencia de las fuerzas del orden, algunos vecinos comenzaron rondas nocturnas para custodiar los campamentos y las viviendas colapsadas. Sin embargo, reconocen que esta medida resulta limitada frente a grupos que actúan aprovechando la oscuridad y la dispersión de las familias.

En paralelo, personal de Defensa Civil continúa el empadronamiento de la población afectada para consolidar el registro oficial de damnificados y organizar la distribución de ayuda humanitaria.

Emergencia vigente

La crisis llevó al Ejecutivo a declarar el estado de emergencia por 60 días en los distritos de Ahuac, provincia de Chupaca, y Huayucachi, provincia de Huancayo, mediante el Decreto Supremo N.° 111-2026-PCM.

La decisión respondió a una evaluación del Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci), que concluyó que la capacidad de respuesta del Gobierno Regional de Junín fue sobrepasada por la magnitud de los daños, lo que hizo necesaria la intervención del Gobierno nacional.

El decreto dispone la participación de diversos ministerios, entre ellos Salud, Vivienda, Educación, Transportes, Interior, Defensa, Desarrollo Agrario y Desarrollo e Inclusión Social, para ejecutar acciones de respuesta y rehabilitación en las zonas afectadas.

Asimismo, autoriza la entrega de ayuda humanitaria compuesta por alimentos, medicinas, carpas, prendas de abrigo, materiales de construcción y otros bienes de primera necesidad, además de servicios gratuitos de transporte, atención médica y apoyo logístico para la población damnificada.

Balance crítico

El sismo dejó seis personas fallecidas, decenas de heridos y miles de afectados en distintas localidades del valle del Mantaro. Según el director ejecutivo del Indeci en Junín, general Julio César Gálvez, la cifra de damnificados ya supera las 2.000 personas, aunque el registro oficial continúa en proceso de validación por parte de las autoridades locales.

Los daños alcanzaron viviendas, instituciones educativas, establecimientos de salud y servicios básicos. Muchas familias continúan fuera de sus casas por el riesgo de colapso de las estructuras, especialmente aquellas construidas con adobe y quincha.

Las dificultades para acceder a algunos centros poblados retrasaron la consolidación del balance durante los primeros días de la emergencia, mientras brigadas de evaluación y rescate recorrían las comunidades afectadas.

En señal de solidaridad con las víctimas, la Municipalidad Provincial de Huancayo suspendió las actividades públicas programadas por Fiestas Patrias y la festividad del Santiago para redirigir recursos y logística a la atención de la emergencia.

Origen del sismo

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) determinó que el terremoto fue provocado por la reactivación de la falla geológica Altos del Mantaro, ubicada en las inmediaciones de Chupaca.

El movimiento ocurrió a las 9.24 p. m. del último sábado, tuvo una profundidad de 24 kilómetros y localizó su epicentro en el distrito de Chongos Bajo, uno de los más afectados por la emergencia.

El presidente ejecutivo del IGP, Hernando Tavera, explicó que la cercanía del epicentro con la falla incrementó la intensidad de la sacudida en superficie. Tras el evento principal, los especialistas registraron 12 réplicas, un comportamiento considerado habitual en este tipo de procesos tectónicos.

El investigador también advirtió que las edificaciones construidas con adobe y quincha presentan una alta vulnerabilidad frente a sismos superficiales, condición que explica gran parte de los colapsos registrados en la zona.

Mientras continúan las evaluaciones y el envío de ayuda, los vecinos de Junín afrontan una doble emergencia: reconstruir sus hogares y proteger los pocos bienes que sobrevivieron al terremoto. La denuncia de saqueos en medio de la tragedia añade un nuevo desafío para las autoridades, cuya respuesta ya había sido considerada insuficiente frente a la magnitud del desastre.