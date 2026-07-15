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Inversión millonaria en el norte: restaurarán emblemático templo colonial religioso que sobrevivió a terremotos

Además, se modernizarán servicios y espacios turísticos, con mejoras en infraestructura, redes eléctricas y sanitarias. La iniciativa potenciará el turismo y los servicios locales, beneficiando a la comunidad de Pacasmayo.

El proyecto, a cargo de Proinversión, contempla la recuperación de la iglesia y el convento, garantizando la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico.
El proyecto, a cargo de Proinversión, contempla la recuperación de la iglesia y el convento, garantizando la preservación del patrimonio cultural y arquitectónico. | Foto: Andina/Composición LR
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La restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe, ubicado en el distrito de Guadalupe, provincia de Pacasmayo, en la región La Libertad, comenzará tras la entrega del terreno por parte del Gobierno Regional. La intervención será ejecutada mediante el mecanismo de Obras por Impuestos, con una inversión de S/30,3 millones y el acompañamiento técnico de Proinversión para preservar uno de los principales monumentos históricos y religiosos del norte del país.

El proyecto contempla la recuperación de la iglesia y del antiguo convento de Nuestra Señora de Guadalupe, con el objetivo de garantizar su conservación y reforzar su valor como espacio destinado a actividades culturales, educativas, turísticas y comunitarias. Además de proteger el patrimonio arquitectónico, la iniciativa busca mejorar la experiencia de los visitantes y contribuir al desarrollo local.

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Restauración del Santuario de Nuestra Señora de Guadalupe demandará una inversión de S/30,3 millones

La intervención comprende la recuperación integral del monumento colonial mediante trabajos de restauración y reforzamiento estructural tanto de la iglesia como del antiguo convento. Estas acciones permitirán mejorar las condiciones de seguridad del inmueble y asegurar su preservación para las futuras generaciones. El santuario fue construido después del terremoto de 1619, que destruyó el antiguo convento de Anlape, y recibió la declaratoria de Monumento Histórico Nacional en 1941, reconocimiento que fue ratificado en 1972.

El proyecto también incorporará un servicio de interpretación cultural con mobiliario y equipamiento especializado para el desarrollo de visitas guiadas, exposiciones y actividades de difusión del patrimonio histórico. De esta manera, el recinto ampliará su oferta cultural y fortalecerá su función como espacio de encuentro para la comunidad y los visitantes.

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Proyecto contempla reforzamiento estructural, modernización de servicios y espacios para el turismo cultural

Como parte de la modernización del santuario, se ejecutarán mejoras en las redes sanitarias y eléctricas, además de la rehabilitación de los sistemas de desagüe y drenaje. Asimismo, se instalarán servicios de internet, cámaras de videovigilancia, sistemas de sonido ambiental y equipos de data y comunicaciones. El proyecto también incluye la renovación del mobiliario de la casa parroquial y de las áreas administrativas.

La iniciativa incorpora un programa de difusión y sensibilización dirigido a vecinos, estudiantes y actores vinculados al turismo para promover la protección y valoración del monumento. Según la información oficial, la recuperación del santuario contribuirá al fortalecimiento de los circuitos turísticos de Pacasmayo y favorecerá la actividad de restaurantes, artesanos, transportistas, guías y otros prestadores de servicios.

El proyecto fue adjudicado en mayo de 2026 a la empresa Paltarumi Sociedad Anónima Cerrada y tendrá un plazo total de ejecución de 1182 días calendario, considerando la elaboración del expediente técnico, la ejecución de la obra, su recepción y la liquidación correspondiente.

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