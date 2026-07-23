Constitucionalistas critican a Rospigliosi por pedir entrega prematura de la banda presidencial: "Como antecedente, es pésimo"

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Las críticas contra Fernando Rospigliosi, presidente del Congreso, por solicitar al presidente José María Balcázar que entregue la banda presidencial un día antes de la juramentación de Keiko Fujimori no cesan. Las constitucionalistas Ana Lucía Puente y María Antonieta Gonzáles señalaron a La República que esta acción carece de sustento en los artículos de la Constitución.

Puente explicó que, de acuerdo con el artículo 116 de la Constitución, el presidente electo presta juramento de ley y asume el cargo ante el Congreso el 28 de julio, en este caso de 2026. Asimismo, recordó que en el pasado ya se han presentado situaciones en las que mandatarios que asumieron el cargo por sucesión constitucional fueron quienes entregaron la banda presidencial.

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"Esta situación se ha repetido también con presidentes que han asumido la Presidencia de forma 'interina' (por sucesión constitucional) hasta realizar elecciones, como ocurrió con el expresidente Valentín Paniagua. No solo llama la atención esta solicitud en sí misma debido al cuestionamiento de su constitucionalidad, sino además la persona que la realiza, ya que el presidente del Congreso no tiene la facultad de formular este tipo de pedidos, de acuerdo con la Ley Orgánica y el Reglamento del Congreso, lo cual responde al principio de separación de poderes", indicó.

Para Puente, la solicitud resulta cuestionable no solo por su posible falta de constitucionalidad, sino también porque proviene del presidente del Congreso, quien —según sostuvo— carece de atribuciones para formular este tipo de requerimientos.

"El presidente Balcázar es actualmente presidente de la República en virtud de su condición de presidente del Congreso. Ello no implica que se encuentre subordinado a lo que el presidente del Congreso determine como titular de este órgano constitucional al que él formalmente aún pertenece. Desde mi opinión jurídica, esta situación inédita no se ajusta a la Constitución ni a la ley y desconoce, como debemos recordar, que las instituciones públicas deben acogerse al principio de legalidad y respetar los mandatos constitucionales y legales establecidos, en este caso, para la transferencia del mando", apuntó.

Se responde al cargo, no a la persona

Por su parte, Gonzáles recordó que el artículo 112 de la Constitución establece que el mandato presidencial dura cinco años, del 28 de julio de 2021 al 28 de julio de 2026. La constitucionalista hizo especial énfasis en que ese mandato corresponde al cargo y no a la persona que lo ejerce en un determinado momento.

"No es que haya un presidente a medias, sino que Balcázar, al ser presidente del Congreso, de acuerdo con la misma Constitución, pasa a ser presidente por sucesión constitucional. Entonces, las funciones que ejerce Balcázar corresponden al cargo desde que asume esa sucesión constitucional. (…) Si hacemos una revisión sistemática y unificada de la Constitución, no hay un vacío legal. De lo contrario, aceptar lo que pedía el señor Rospigliosi en su documento, es decir, que entregue la banda porque ya terminó su mandato, generaría un vacío de poder que la Constitución no contempla. La Constitución es clara: el mandato concluye el 28 de julio".

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Gonzáles también cuestionó las acciones emprendidas por el titular del Parlamento. La constitucionalista recordó lo ocurrido durante la ceremonia de juramentación presidencial del 28 de julio de 2021, cuando se impidió que Francisco Sagasti entregara la banda presidencial al entonces presidente electo, Pedro Castillo.

"No hay una razón ni legal ni constitucional para haber hecho eso. (…) Como antecedente es pésimo. En el caso de Sagasti, me parece que fue un muy mal precedente negar a un presidente la posibilidad de entregar la banda presidencial, tal como lo establece la Constitución. Ese precedente lo estableció este Congreso, el mismo Congreso que ha sido el peor valorado por la ciudadanía, el que ha atravesado mayores crisis de legitimidad y que hoy le dice al actual presidente: 'No, tú no puedes entregar la banda'".

El pedido de Rospigliosi a Balcázar

En su calidad de presidente del Congreso, Fernando Rospigliosi remitió un oficio a José María Balcázar en el que le exige culminar su mandato el domingo 26 de julio. Además, le informó que deberá presentarse el 27 de julio, a las 9.00 a. m., ante la Presidencia del Parlamento para realizar la entrega de la banda presidencial. El documento fue recibido en Palacio de Gobierno el 22 de julio, según consta en el sello de ingreso del Despacho Presidencial.

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Un día antes, José María Balcázar había enviado un oficio al presidente del Congreso en el que solicitaba las facilidades necesarias para entregar la banda presidencial el próximo 28 de julio.

"De esta manera, y en salvaguarda de la institucionalidad democrática del país, solicito se establezcan las disposiciones pertinentes, a fin de garantizar el normal desarrollo del acto de investidura presidencial el día 28 de julio de 2026", señala el documento remitido por el mandatario.