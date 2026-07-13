HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Retraso en modernización del aeropuerto de Jauja: obra de S/335 millones del MTC sigue paralizada

La Contraloría General advirtió que las demoras en la elaboración del expediente técnico postergan la ejecución del nuevo aeropuerto Francisco Carlé, lo que afecta a 10 millones 872.249 personas.

La Contraloría General de la República alertó al MTC sobre los retrasos en la modernización del aeropuerto Francisco Carlé en Jauja, afectando a más de 10 millones de personas.
La Contraloría General de la República alertó al MTC sobre los retrasos en la modernización del aeropuerto Francisco Carlé en Jauja, afectando a más de 10 millones de personas.
Escuchar
Resumen
Compartir

La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los perjuicios ocasionados por la demora en la modernización del aeropuerto Francisco Carlé, en Jauja. Según el organismo, el retraso en la elaboración del expediente técnico posterga el inicio de las obras de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, con potencial afectación a 10 millones 872.249 personas.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 023-2026-OCI/5304-SCC, el proyecto, cuya inversión supera los S/335 millones, registró 28 postergaciones en el procedimiento de selección para contratar la elaboración del expediente técnico. Tras permanecer cerca de nueve meses en proceso, la convocatoria fue finalmente cancelada el último 18 de junio.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

PUEDES VER: Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

lr.pe

Modalidad OxI

La Contraloría precisó que, mientras el proceso seguía en marcha, una empresa privada expresó su interés en financiar y ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), incluida la elaboración del expediente técnico. Ante ello, el MTC decidió evaluar la posibilidad de migrar el proyecto a ese mecanismo, lo que motivó una nueva postergación del otorgamiento de la buena pro.

Sin embargo, el órgano de control advirtió que la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó posteriormente cancelar el procedimiento sin cumplir con los plazos establecidos para sustentar dicha decisión. Esta situación, según el informe, pone en riesgo el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional 2026 del ministerio, donde el proyecto figura con prioridad "muy alta".

PUEDES VER: Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

lr.pe

MTC no ha solicitado la transferencia presupuestal

Además, la Contraloría observó que el MTC aún no ha solicitado formalmente a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la transferencia de 37 predios estatales necesarios para ejecutar la obra, trámite que debió iniciarse el 19 de junio.

Frente a estas observaciones, el organismo de control comunicó los hechos al titular del MTC para que adopte medidas urgentes que permitan retomar el proceso de elaboración del expediente técnico y evitar mayores retrasos en la modernización del aeropuerto de Jauja.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

Con 62 años, tres hijos y una enfermedad, viaja de Junín a Lima para estudiar Derecho en San Marcos: "Nunca es tarde"

LEER MÁS
Temblor en Junín: sismo de magnitud 4,5 remeció Satipo esta madrugada, según el IGP

Temblor en Junín: sismo de magnitud 4,5 remeció Satipo esta madrugada, según el IGP

LEER MÁS
Escolar sufre graves quemaduras durante danza de tijeras con fuego en colegio de Junín: fue llevada al hospital

Escolar sufre graves quemaduras durante danza de tijeras con fuego en colegio de Junín: fue llevada al hospital

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

Resultados de La Tinka del domingo 12 de julio: consulta los números ganadores, premios del Pozo Millonario, boliyapa, S/50.000 y más

LEER MÁS
Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

Fiscal agrede a policías y termina detenida tras intervención por presunta falta vehicular en Piura

LEER MÁS
Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

Peruano se desmaya en casa de apuestas tras apostar sus ahorros en partido de Noruega vs. Inglaterra del Mundial 2026

LEER MÁS
Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

Estudiantes de Beca 18 protestan contra cambios al reglamento del Pronabec: “No somos una nota, somos años de sacrificio”

LEER MÁS
UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

UNI lanza cinco carreras nuevas en su examen de admisión 2026-II: incluye ingeniería de IA, biomédica y urbanismo

LEER MÁS
"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025