Retraso en modernización del aeropuerto de Jauja: obra de S/335 millones del MTC sigue paralizada

La Contraloría General de la República alertó al MTC sobre los retrasos en la modernización del aeropuerto Francisco Carlé en Jauja, afectando a más de 10 millones de personas.

La Contraloría General de la República alertó al MTC sobre los retrasos en la modernización del aeropuerto Francisco Carlé en Jauja, afectando a más de 10 millones de personas.

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La Contraloría General de la República alertó al Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) sobre los perjuicios ocasionados por la demora en la modernización del aeropuerto Francisco Carlé, en Jauja. Según el organismo, el retraso en la elaboración del expediente técnico posterga el inicio de las obras de rehabilitación y mejoramiento de la infraestructura aeroportuaria, con potencial afectación a 10 millones 872.249 personas.

De acuerdo con el Informe de Hito de Control N.° 023-2026-OCI/5304-SCC, el proyecto, cuya inversión supera los S/335 millones, registró 28 postergaciones en el procedimiento de selección para contratar la elaboración del expediente técnico. Tras permanecer cerca de nueve meses en proceso, la convocatoria fue finalmente cancelada el último 18 de junio.

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Modalidad OxI

La Contraloría precisó que, mientras el proceso seguía en marcha, una empresa privada expresó su interés en financiar y ejecutar el proyecto bajo la modalidad de Obras por Impuestos (OxI), incluida la elaboración del expediente técnico. Ante ello, el MTC decidió evaluar la posibilidad de migrar el proyecto a ese mecanismo, lo que motivó una nueva postergación del otorgamiento de la buena pro.

Sin embargo, el órgano de control advirtió que la Dirección General de Aeronáutica Civil solicitó posteriormente cancelar el procedimiento sin cumplir con los plazos establecidos para sustentar dicha decisión. Esta situación, según el informe, pone en riesgo el cumplimiento de las metas previstas en el Plan Operativo Institucional 2026 del ministerio, donde el proyecto figura con prioridad "muy alta".

MTC no ha solicitado la transferencia presupuestal

Además, la Contraloría observó que el MTC aún no ha solicitado formalmente a la Superintendencia Nacional de Bienes Estatales la transferencia de 37 predios estatales necesarios para ejecutar la obra, trámite que debió iniciarse el 19 de junio.

Frente a estas observaciones, el organismo de control comunicó los hechos al titular del MTC para que adopte medidas urgentes que permitan retomar el proceso de elaboración del expediente técnico y evitar mayores retrasos en la modernización del aeropuerto de Jauja.