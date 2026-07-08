Temblor en Junín: sismo de magnitud 4,5 remeció Satipo esta madrugada, según el IGP

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Un sismo de magnitud 4,5 se registró a la 00.00.09 a. m., a 45 kilómetros al noroeste de Satipo, en Junín. El temblor, ocurrido este miércoles 8 de julio, tuvo una profundidad de 17 km, informó el Instituto Geofísico del Perú (IGP) a través de X. Recuerda tener siempre lista una mochila de emergencia para estar preparado ante un desastre natural.

Temblor en Junín. Foto: IGP

¿Dónde fue el epicentro del último temblor en Perú?

El epicentro del temblor de este miércoles 8 de julio se localizó a 45 kilómetros al noroeste de Satipo, en Junín.

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¿Qué hacer en caso de un temblor en Perú?

Mantén la calma y acude a zonas de seguridad establecidas.

Presta atención a niñas, niños y adolescentes, personas adultas mayores y personas con discapacidad.

Aléjate de ventanas, puertas exteriores, paredes, espejos y vidrios.

Toma distancia de cables eléctricos y postes en la calle.

Finalmente, las autoridades regionales del Indeci piden mantener la calma y ubicar zonas seguras dentro y fuera de la vivienda para evitar daños.

Uno de los implementos que debes tener a la mano es la mochila de emergencia, con mascarillas, herramientas, alcohol, alimentos básicos enlatados y radio portátil, entre otros artículos.

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¿Qué debe llevar una mochila de emergencia ante un sismo?

Según las recomendaciones del Instituto Nacional de Defensa Civil, una mochila de emergencia para enfrentar sismos en el país debe incluir los siguientes elementos esenciales para los primeros días posteriores al desastre: