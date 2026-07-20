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Escolares de Sullana conocen el proceso penal en la Ruta de Flagrancia del Poder Judicial

La Corte Superior de Justicia de Sullana llevó a cabo la “Ruta de Flagrancia”, donde 20 escolares simularon un delito de robo agravado. Esta actividad busca sensibilizar sobre el sistema de justicia.

La jornada incluyó la coordinación de la Unidad de Flagrancia y la participación de jueces y representantes de diversas instituciones. Foto: difusión.
La jornada incluyó la coordinación de la Unidad de Flagrancia y la participación de jueces y representantes de diversas instituciones. Foto: difusión.
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Como parte de la política institucional impulsada por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial (CEPJ) para contribuir a la prevención y erradicación del delito mediante la difusión del funcionamiento del sistema de flagrancia delictiva, la Corte Superior de Justicia de Sullana desarrolló una nueva edición de la “Ruta de Flagrancia”. En la que 20 escolares de la Institución Educativa “María Auxiliadora” de Sullana, participaron de la escenificación de un delito de robo agravado, y del procedimiento de ingreso de un caso, desde la detención hasta la emisión de la sentencia.

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La inauguración y clausura del evento estuvo a cargo de la presidenta encargada de la Corte Superior de Justicia de Sullana, Jenny Cecilia Vargas Alvarez, quien agradeció la presencia de las jóvenes, y les habló sobre el empoderamiento, teniendo como ejemplo, a varias mujeres que ocupan posiciones importantes en la sociedad. Asimismo, les precisó que deben poner en conocimiento, en caso sucedan actos de acoso y/o abuso, a fin de que las autoridades del Ministerio de Educación, activen los protocolos necesarios, para garantizar su integridad. Además, resaltó la importancia de conocer y hacer respetar sus derechos.

La jornada fue posible gracias al trabajo de coordinación realizado por el administrador de la Unidad de Flagrancia Delictiva de Sullana, Percy Gongaza Correa, quien articuló la participación de los operadores del sistema de justicia para escenificar, en tiempo real, la comisión de un delito, la intervención policial, la actuación fiscal y el desarrollo de las audiencias que culminaron con la emisión de una sentencia.

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Durante la actividad participaron el Juez del Primer Juzgado de Familia de Sullana, Anthony Ramírez Macalupú, la jueza del Primer Juzgado Penal Unipersonal de Flagrancia, María Isabel Jacinto Atoche y el Juez del Primer Jjuzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia Delictiva, Anthony Vargas Ramírez, así como representantes de la Policía Nacional del Perú, del Ministerio Público y de la Defesa Pública.

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