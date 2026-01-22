HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia
Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     Alianza Lima separó a Zambrano, Peña y Trauco tras denuncia     
Gastronomía

¿Sabías que una popular cadena peruana de pollos a la brasa ha llegado al Caribe? Conoce el país donde acaba de abrir su primera tienda

El mejor pollo a la brasa del mundo, según Taste Atlas, ha llegado al Caribe con la apertura de su primer local en Centroamérica. Esta incursión internacional marca un nuevo capítulo en su expansión, tras su paso fallido por Chile.

Pardos Chicken llegó a República Dominicana el pasado 15 de diciembre de 2025
Pardos Chicken llegó a República Dominicana el pasado 15 de diciembre de 2025 | Foto: Composición LR

El restaurante considerado por Taste Atlas como el lugar con el mejor pollo a la brasa del mundo ha dado un gran paso en su expansión internacional. El 15 de diciembre, la cadena Pardos Chicken inauguró su primer local en el Caribe, específicamente en el Centro Comercial Ágora Santiago Center en Santiago de los Caballeros, ubicado en República Dominicana. Esta apertura marcó el inicio de su presencia en una nueva región, consolidando su crecimiento a nivel global.

La llegada a una de las principales ciudades de República Dominicana abre nuevas oportunidades para la cadena al acceder a un mercado urbano con un alto flujo de consumidores. La compañía comunicó esta importante inauguración a través de sus redes sociales, dentro de su plan de expansión hacia el Caribe y Centroamérica.

Pardos Chicken anunció su llegada a República Dominicana a través de sus redes sociales. Foto: @pardoschickenrepdom

Pardos Chicken anunció su llegada a República Dominicana a través de sus redes sociales. Foto: @pardoschickenrepdom

PUEDES VER: Alianza estratégica entre Perú y Estados Unidos impulsa el Puerto Multimodal de Eten como motor de desarrollo para el norte del país

lr.pe

¿Es la primera vez que Pardos Chicken llega a un país extranjero?

Pardos Chicken, fundada en 1986, pasó sus primeros 17 años operando exclusivamente en Perú. En 2003, dio el primer paso en su expansión internacional con la apertura de su primer local en Chile, pero tras un tiempo, cerró sus establecimientos en ese país. Ahora, con su llegada a República Dominicana, la cadena continúa su estrategia de internacionalización.

En el ámbito nacional, Pardos Chicken se ha establecido como una de las cadenas más reconocidas en el sector del pollo a la brasa, con cerca de 30 locales en Lima y presencia en otras importantes ciudades como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Esta sólida red de restaurantes ha sido clave para su consolidación en el mercado local, permitiéndole ofrecer su icónica propuesta gastronómica a una amplia base de clientes en diversas regiones del país.

Notas relacionadas
Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

Taste Atlas destaca este plato peruano con pollo entre los 5 mejores del mundo: supera recetas francesas y japonesas, según último ranking

LEER MÁS
El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

El país de América Latina que supera a Perú con mayor producción de carne de pollo: top 3 del mundo con EE.UU. y China

LEER MÁS
Este restaurante venció a todas las pollerías del Perú y tiene el mejor pollo a la brasa del país, según Premios Summum 2025

Este restaurante venció a todas las pollerías del Perú y tiene el mejor pollo a la brasa del país, según Premios Summum 2025

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

Revisa los candidatos y sus planes de gobierno

LEER MÁS

Ofertas

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

Perulandia

PERULANDIA: FULL DAY + Piscinas + S/. 35 o S/.40 de VALE DE CONSUMO + Perusaurus y más. Según elijas

PRECIO

S/ 59.90
Comprar
VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

VACILANDIA PARK

VACILANDIA: Full Day + Vale de Consumo. Según elijas

PRECIO

S/ 29.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Periodista Pedro García pide a Alianza Lima sanciones más severas tras denuncia contra Carlos Zambrano, Miguel Trauco y Sergio Peña

Incendio cerca al penal de Lurigancho: ocho unidades de bomberos atienden la emergencia

Lista de preseleccionados Beca 18 en enero 2026: ¿cuándo salen los resultados?

Gastronomía

Menú del día: aprende a preparar Tallarines Verdes de la forma más fácil y en casa

5 postres limeños con historias que te endulzarán en esta festividad por el aniversario 491 de Lima capital

Aniversario de Lima 2026: estos son los platillos criollos infaltables para celebrar en familia

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Delia Espinoza llega a la JNJ para evitar su destitución: “Querían lograr impunidad al sacarme, y eso ya se está viendo”

José Jerí: empresario chino Johnny Yang cambia de versión y de abogado por caso 'Chifagate'

Martín Vizcarra anuncia que perdió el riñón izquierdo en operación: "Me tienen enmarrocado, dificultando mi tratamiento"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025