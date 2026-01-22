El restaurante considerado por Taste Atlas como el lugar con el mejor pollo a la brasa del mundo ha dado un gran paso en su expansión internacional. El 15 de diciembre, la cadena Pardos Chicken inauguró su primer local en el Caribe, específicamente en el Centro Comercial Ágora Santiago Center en Santiago de los Caballeros, ubicado en República Dominicana. Esta apertura marcó el inicio de su presencia en una nueva región, consolidando su crecimiento a nivel global.

La llegada a una de las principales ciudades de República Dominicana abre nuevas oportunidades para la cadena al acceder a un mercado urbano con un alto flujo de consumidores. La compañía comunicó esta importante inauguración a través de sus redes sociales, dentro de su plan de expansión hacia el Caribe y Centroamérica.

Pardos Chicken anunció su llegada a República Dominicana a través de sus redes sociales. Foto: @pardoschickenrepdom

¿Es la primera vez que Pardos Chicken llega a un país extranjero?

Pardos Chicken, fundada en 1986, pasó sus primeros 17 años operando exclusivamente en Perú. En 2003, dio el primer paso en su expansión internacional con la apertura de su primer local en Chile, pero tras un tiempo, cerró sus establecimientos en ese país. Ahora, con su llegada a República Dominicana, la cadena continúa su estrategia de internacionalización.

En el ámbito nacional, Pardos Chicken se ha establecido como una de las cadenas más reconocidas en el sector del pollo a la brasa, con cerca de 30 locales en Lima y presencia en otras importantes ciudades como Arequipa, Chiclayo y Trujillo. Esta sólida red de restaurantes ha sido clave para su consolidación en el mercado local, permitiéndole ofrecer su icónica propuesta gastronómica a una amplia base de clientes en diversas regiones del país.