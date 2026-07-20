Módulo Penal de Sullana realiza jornada extraordinaria de audiencias virtuales

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Módulo Penal de Sullana desarrolla jornada extraordinaria de audiencias virtuales de procesos inmediatos. Con el objetivo de fortalecer la celeridad en la atención de los procesos penales, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, a cargo del juez José Jhonson Valdez, desarrolla 13 audiencias de procesos inmediatos relacionados con los delitos de omisión a la asistencia familiar y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en un trabajo articulado con representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública.

La actividad es monitoreada por el administrador del Módulo Penal de Sullana, Sebastián Elera Sánchez, y forma parte del plan anual de trabajo orientado a brindar un servicio de justicia más célere y oportuno a los justiciables.