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Módulo Penal de Sullana realiza jornada extraordinaria de audiencias virtuales

El Módulo Penal de Sullana lleva a cabo audiencias virtuales extraordinarias para procesos inmediatos, centradas en delitos de violencia y omisión de asistencia familiar.

Sebastián Elera Sánchez, administrador del Módulo Penal, supervisa la jornada que busca mejorar la celeridad. Foto: difusión.
Sebastián Elera Sánchez, administrador del Módulo Penal, supervisa la jornada que busca mejorar la celeridad. Foto: difusión.
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Módulo Penal de Sullana desarrolla jornada extraordinaria de audiencias virtuales de procesos inmediatos. Con el objetivo de fortalecer la celeridad en la atención de los procesos penales, el Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Sullana, a cargo del juez José Jhonson Valdez, desarrolla 13 audiencias de procesos inmediatos relacionados con los delitos de omisión a la asistencia familiar y violencia contra la mujer e integrantes del grupo familiar, en un trabajo articulado con representantes del Ministerio Público y la Defensa Pública.

PUEDES VER: Escolares de Sullana participan en la Ruta de Flagrancia del Poder Judicial | sullana | La República

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La actividad es monitoreada por el administrador del Módulo Penal de Sullana, Sebastián Elera Sánchez, y forma parte del plan anual de trabajo orientado a brindar un servicio de justicia más célere y oportuno a los justiciables.

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