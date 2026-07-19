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Corte de agua masivo en Lima desde hoy hasta mañana: revisa horarios y zonas afectadas por interrupciones de hasta 12 horas

Se recomienda hacer un uso responsable del recurso durante las interrupciones y consultar actualizaciones mediante los canales oficiales de Sedapal, como el Aquafono.

Las interrupciones buscan mejorar la infraestructura del sistema de distribución de agua. Se debe hacer un uso responsable del recurso durante los cortes programados.
Las interrupciones buscan mejorar la infraestructura del sistema de distribución de agua. Se debe hacer un uso responsable del recurso durante los cortes programados. | Foto: Andina/Composición LR
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Sedapal informó que varios sectores de Lima Metropolitana tendrán cortes programados del servicio de agua potable entre el 19 y 20 de julio debido a trabajos de mantenimiento en la red de distribución. La medida alcanzará principalmente a distritos como Ate, Comas, San Juan de Lurigancho y Pachacámac, aunque las zonas afectadas varían según el día y el horario.

La empresa explicó que estas interrupciones forman parte de labores destinadas a mejorar la infraestructura del sistema de abastecimiento. Ante ello, recomendó a los usuarios almacenar agua con anticipación en recipientes limpios y mantenerse atentos a cualquier actualización del cronograma a través de sus canales oficiales.

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¿Qué distritos de Lima se quedarán sin agua este 19 y 20 de julio? Revisa el cronograma de Sedapal

Domingo 19 de julio

Ate

  • Horario: 9:00 a. m. a 9:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • A.H. Huaycán J.
  • A.H. Huaycán K.
  • Horario: 2:00 p. m. a 11:50 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Asociación de Vivienda Hijos de Apurímac (5.ª y 6.ª zona).
  • Pilones de la parte alta de la 5.ª zona.

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Lista de zonas, horarios y recomendaciones ante los cortes de agua programados

Lunes 20 de julio

Ate

  • Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo L.
  • A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo J.
  • A.H. Horacio Zevallos Gámez Grupo M.
  • A.H. Juventud 30 de Mayo – Esquema Zevallos.
  • Horario: 1:00 p. m. a 11:50 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Asociación El Remanso de Santa Clara.
  • Urbanización El Remanso.
  • Asociación de Vivienda Niño Jesús (3.ª etapa).
  • A.H. 2 de Mayo.
  • Asociación de Vivienda Las Brisas.
  • Asociación de Vivienda 6 de Diciembre.
  • Habilitación Urbana Del Pilar.

Comas

  • Sedapal programó restricciones del servicio en sectores específicos del distrito, conforme al cronograma publicado por la empresa.

San Juan de Lurigancho

  • También se realizarán cortes temporales en distintos sectores del distrito de acuerdo con la programación de mantenimiento.

Pachacámac

  • Horario: 8:00 a. m. a 8:00 p. m.
  • Zonas afectadas:
  • Asociación Fundo Mama Sicilia.
  • Asociación Las Viñas.
  • Centro Poblado Rural Matamoros.
  • Pueblo de Pachacámac.

Sedapal indicó que los trabajos buscan optimizar el sistema de distribución de agua potable en diversos puntos de Lima. La empresa recomendó almacenar únicamente el agua necesaria, hacer un uso responsable del recurso durante la suspensión y consultar cualquier actualización del servicio mediante el Aquafono o los canales oficiales.

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