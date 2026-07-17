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Corte de agua de Sedapal en Lima HOY, 17 de julio: conoce las zonas afectadas en SJL, Ate, VMT, Carabayllo y Cercado

Los usuarios pueden verificar si su vivienda se verá afectada por el corte ingresando su número de suministro en la plataforma oficial de Sedapal, disponible en su sitio web.

Sedapal programó un corte de agua potable este viernes 17 de julio en cinco distritos de Lima Metropolitana, por mantenimiento y limpieza de reservorios. Esto busca mejorar el servicio.
Sedapal programó un corte de agua potable este viernes 17 de julio en cinco distritos de Lima Metropolitana, por mantenimiento y limpieza de reservorios. Esto busca mejorar el servicio. | Difusión
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Sedapal anunció un corte programado del servicio de agua potable para este viernes 17 de julio en cinco distritos de Lima Metropolitana debido a labores de mantenimiento de la red, limpieza de reservorios y empalmes de tuberías. La empresa indicó que estas intervenciones buscan mejorar la continuidad y calidad del abastecimiento.

Los distritos afectados son Villa María del Triunfo, Carabayllo, Cercado de Lima, Ate y San Juan de Lurigancho, aunque la suspensión solo alcanzará a determinados sectores y durante horarios específicos.

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¿Qué distritos tendrán corte de agua hoy, viernes 17 de julio?

Villa María del Triunfo

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas:

  • Antillas
  • Belaúnde Terry
  • Nuevo Horizonte
  • Señor Ascensión de Cachuy

Horario:

  • Inicio: 8.00 a. m.
  • Restablecimiento: 8.00 p. m.

Carabayllo

Motivo: Limpieza de reservorio.

El corte afectará decenas de urbanizaciones y asociaciones de vivienda, entre ellas Sauces de Carabayllo, Claveles de Carabayllo, Girasoles de Carabayllo, El Bosque, El Edén, Las Casuarinas, Los Jardines, Los Pinos, Villa Mercedes, Villa Santa Rosita, Virgen de Asunción, Las Margaritas, El Roble de Caudivilla, Las Flores, Los Portales, Nicanor Arteaga Domínguez, Oasis Dorado, Vista Alegre, Santa Ana, Chavín de Huántar, Pacayal, Dalias, El Encanto, El Rosedal V, Jardines de Carabayllo, Lomas de Carabayllo, Palmeras, Paraíso, Residencial Ángeles de Chillón, San Francisco, San Miguel, Carolina I Etapa, Residencial Los Ángeles y Residencial Las Américas, entre otras.

Horario:

  • Inicio: 12.00 m.
  • Restablecimiento: 8.00 p. m.

Cercado de Lima

Motivo: Empalme de tubería.

Zonas afectadas:

  • Antúnez de Mayolo
  • AVEP 2.ª Etapa
  • Las Brisas 2.ª Etapa
  • Pando 3.ª Etapa

Horario:

  • Inicio: 1.23 a. m.
  • Restablecimiento: 10.00 p. m.

Ate

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas:

  • Huaycán Zona H
  • Huaycán Zona L
  • Huaycán Zona M
  • Huaycán Zona O
  • Huaycán Zona P
  • Huaycán Zona P Ampliada

Horario:

  • Inicio: 2.00 p. m.
  • Restablecimiento: 11.50 p. m.

San Juan de Lurigancho

Motivo: Limpieza de reservorio.

Zonas afectadas:

  • Cerro Sauce Alto (Sector 1)
  • Los Palomares
  • Santa Rosa de Azcarrunza
  • Villa Victoria
  • Inca Manco Cápac (1.ª, 2.ª y 3.ª etapa)
  • Villa Casuarinas
  • Programa La Basilia
  • Chavín de Huántar
  • San Jorge
  • San Juan I
  • San Marcos
  • Santa Clarita
  • Los Jardines de San Vicente
  • Jardines Celima
  • Industrial Las Flores 81
  • Los Ángeles

Horario:

  • Inicio: 8.00 a. m.
  • Restablecimiento: 11.55 p. m.

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¿Cómo verificar si tu vivienda será afectada por el corte de agua?

Sedapal cuenta con una plataforma donde los usuarios pueden consultar si su predio está incluido en un corte programado. Para ello, solo deben ingresar el número de suministro, disponible en el recibo o en el medidor del servicio, y verificar el estado de su zona desde el portal oficial de la empresa.

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