Balean a chofer de la línea Translima con pasajeros a bordo en Carabayllo: empresa suspendió actividades

El atentado sucedió frente a pasajeros. La víctima fue auxiliada por las autoridades del distrito. | Composición LR

El atentado sucedió frente a pasajeros. La víctima fue auxiliada por las autoridades del distrito. | Composición LR

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Un conductor, identificado como Fredy Jaime Espinoza (56), de la empresa de transporte público Translima, resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche del 6 de julio en la intersección de las avenidas Túpac Amaru y Chimpu Ocllo, en el distrito de Carabayllo. La Policía Nacional investiga el caso para determinar el móvil del atentado e identificar a los responsables.

De acuerdo con el reporte de la comisaría PNP Santa Isabel, el hecho ocurrió alrededor de las 8.40 p. m., luego de que la Central 105 alertara sobre disparos en la zona. Al llegar al lugar, los agentes encontraron una cúster de placa ADU-704, perteneciente a la ruta 18 de la empresa Translima, y constataron que su conductor había sido alcanzado por varios proyectiles.

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La víctima fue trasladada de emergencia al Hospital Sergio Bernales. Según el diagnóstico médico preliminar, el conductor presentaba un cuadro de politraumatismo por proyectil de arma de fuego, con 7 impactos de bala. Ante lo ocurrido, los compañeros del chofer anunciaron la suspensión de sus operaciones.

Atacantes escaparon en motocicleta

Las primeras diligencias policiales señalan que los presuntos autores fueron dos sujetos que se desplazaban en una motocicleta de color negro. Tras efectuar los disparos, huyeron por la avenida Túpac Amaru en dirección de sur a norte.

No obstante, pasajeros de la cúster indicaron que quien realizó los disparos era un hombre que vestía casaca y gorra blancas. Según sus testimonios, el atacante abordó posteriormente una motocicleta negra que lo esperaba a pocos metros y escapó con dirección al distrito de Comas.

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Serenazgo y Policía auxiliaron al conductor

Personal de Serenazgo de Carabayllo acudió al lugar tras recibir el reporte de emergencia. Con apoyo de efectivos de la Policía Nacional, el conductor fue retirado de la unidad y evacuado de inmediato al Hospital de Collique para recibir atención especializada.

La escena del crimen fue acordonada para permitir el trabajo de los peritos de Criminalística, quienes realizaron el levantamiento de evidencias balísticas. Según información policial, la víctima no registra antecedentes en el sistema Sidpol.

La investigación quedó a cargo del alférez Renzo Correa Buleje, con apoyo de unidades de Serenazgo y del personal policial desplegado en la zona, mientras continúan las diligencias para ubicar a los responsables del ataque.

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