➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 17 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Quieres saber qué te deparan los astros este viernes 17 de julio? Revisa el horóscopo HOY del tarotista peruano Jhan Sandoval y conoce sus más acertadas predicciones para cada uno de los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. ¡No te pierdas la oportunidad de descubrir lo que el destino tiene preparado para ti!
¿Qué dice el horóscopo del viernes 17 de julio?
- Aries: Recibirás la colaboración de amistades y compañeros de trabajo. El apoyo de tu entorno le dará un giro positivo a todos tus problemas. Es posible que asistas a una reunión con los más cercanos.
- Tauro: Un superior que tiende a ser muy exigente intentará comprometerte con más carga laboral. Tienes que poner tus condiciones y establecer los límites si no deseas que se comentan abusos.
- Géminis: Es posible que un compañero no haya culminado con las obligaciones que le correspondían. Tendrás que ser más exigente para que estas demoras no repercutan en tus resultados.
- Cáncer: Tienes el deseo de crecer en lo profesional y ahora tendrás al frente la opción correcta para poder lograrlo. En el amor, te sentirás muy atraído por alguien que conocerás. No te precipites.
- Leo: Llega un dinero a tus manos, pero deberás de destinarlo a realizar pagos y saldar pendientes que habías descuidado. En el amor, estás acostumbrándote a la soledad. No alejes ni evadas posibilidades.
- Virgo: Una persona influyente tomará en cuenta tu experiencia y capacidad para incluirte en proyectos muy ambiciosos. Prepárate, recibirás una oferta muy conveniente. Evita gastos excesivos.
- Libra: Tendrás el dinero que necesitas para realizar las compras o inversiones que estabas deseando. En el amor, esa persona tomará distancia por considerarte un tanto indiferente. Reflexiona.
- Escorpio: Un cambio inesperado podría obligarte a posponer algunas de las actividades que tenías agendadas, paciencia. En el amor, no pierdas la paciencia ni culpes a terceros por lo acontecido.
- Sagitario: Has estado complicándote en una actividad por no haber considerado las pautas necesarias para su desarrollo. Hoy recibirás orientación de alguien con experiencia que sabrá ayudarte.
- Capricornio: Es posible que un imprevisto te obligue a abandonar una actividad para dedicarte completamente a otra. En el amor, sé más atento con tu pareja. Siente, por momentos, tu desinterés.
- Acuario: Un familiar pasa por un mal momento económico y pensarás en brindarle apoyo. Tu buen gesto será compensado. En el amor, no justifiques los errores de esa persona y establece condiciones.
- Piscis: Encontrarás la estrategia correcta para poner en marcha ese proyecto que no lograste activar, ahora todo avanzará de manera positiva. En el amor, recibes mensajes de alguien que se distanció.