Partidos de hoy, viernes 17 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 17 de julio del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Femenina, Copa Argentina) por las señales de canales como L1 Max, TyC Sports o desde servicios de streaming (L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los hinchas del fútbol peruano cuentan las horas para el inicio del Torneo Clausura. Entre los duelos más destacados resaltan el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y el clásico sureño entre Cienciano y Melgar. Por otra parte, Universitario se enfrentará a Cristal para definir al campeón del Torneo Apertura Femenino.

Partidos de la Liga 1 HOY

FC Cajamarca vs Juan Pablo II

Hora: 1.00 p. m.

Canal: L1 Max

Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso

Hora: 3.15 p. m.

Canal: L1 Max

Cienciano vs Melgar

Hora: 8.00 p. m.

Canal: L1 Max

Partidos de la Liga Femenina HOY

Universitario vs Sporting Cristal (final de vuelta)

Hora: 8.00 p. m.

Canal: YouTube de Bicolor+, Juntos TV

Partidos de HOY en la Copa Argentina

San Lorenzo vs Deportivo Riestra

Hora: 4.15 p. m.

Canal: TyC Sports

River Plate vs Aldosivi

Hora: 7.45 p. m.

Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Serie A de Brasil