Partidos de hoy, viernes 17 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?
Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Argentina, el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 y la gran final de la Liga Femenina.
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 17 de julio del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Femenina, Copa Argentina) por las señales de canales como L1 Max, TyC Sports o desde servicios de streaming (L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.
Los hinchas del fútbol peruano cuentan las horas para el inicio del Torneo Clausura. Entre los duelos más destacados resaltan el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y el clásico sureño entre Cienciano y Melgar. Por otra parte, Universitario se enfrentará a Cristal para definir al campeón del Torneo Apertura Femenino.
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Partidos de la Liga 1 HOY
- FC Cajamarca vs Juan Pablo II
- Hora: 1.00 p. m.
- Canal: L1 Max
- Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso
- Hora: 3.15 p. m.
- Canal: L1 Max
- Cienciano vs Melgar
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: L1 Max
Partidos de la Liga Femenina HOY
- Universitario vs Sporting Cristal (final de vuelta)
- Hora: 8.00 p. m.
- Canal: YouTube de Bicolor+, Juntos TV
Partidos de HOY en la Copa Argentina
- San Lorenzo vs Deportivo Riestra
- Hora: 4.15 p. m.
- Canal: TyC Sports
- River Plate vs Aldosivi
- Hora: 7.45 p. m.
- Canal: TyC Sports
Partidos de HOY en la Serie A de Brasil
- Fluminense vs Bragantino
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: Premiere, Fanatiz
- Marissol vs Gremio
- Hora: 6.00 p. m.
- Canal: SporTV, Premiere, Fanatiz