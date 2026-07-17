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Partidos de hoy, viernes 17 de julio: ¿a qué hora y dónde ver fútbol EN VIVO?

Conoce EN VIVO la programación de HOY, horarios y canales de TV de los partidos de la Copa Argentina, el inicio del Torneo Clausura de la Liga 1 y la gran final de la Liga Femenina.

Programación de los partidos de hoy, viernes 17 de julio. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Universitario
Programación de los partidos de hoy, viernes 17 de julio. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Universitario
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¿A qué hora y dónde ver los partidos de hoy? HOY, viernes 17 de julio del 2026, continúa la jornada deportiva con los partidos de fútbol en Sudamérica (Liga 1, Liga Femenina, Copa Argentina) por las señales de canales como L1 Max, TyC Sports o desde servicios de streaming (L1 Play) para que no te pierdas ningún encuentro de tu equipo favorito.

Los hinchas del fútbol peruano cuentan las horas para el inicio del Torneo Clausura. Entre los duelos más destacados resaltan el Sporting Cristal vs Deportivo Garcilaso y el clásico sureño entre Cienciano y Melgar. Por otra parte, Universitario se enfrentará a Cristal para definir al campeón del Torneo Apertura Femenino.

PUEDES VER: "Los 31 trucos sucios que empleó Argentina": prensa inglesa apunta contra la selección albiceleste tras ser eliminada del Mundial 2026

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Partidos de la Liga 1 HOY

Partidos de la Liga Femenina HOY

Partidos de HOY en la Copa Argentina

  • San Lorenzo vs Deportivo Riestra
  • Hora: 4.15 p. m.
  • Canal: TyC Sports
  • River Plate vs Aldosivi
  • Hora: 7.45 p. m.
  • Canal: TyC Sports

Partidos de HOY en la Serie A de Brasil

  • Fluminense vs Bragantino
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: Premiere, Fanatiz
  • Marissol vs Gremio
  • Hora: 6.00 p. m.
  • Canal: SporTV, Premiere, Fanatiz
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