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ATU abre convocatoria para mujeres conductoras: requisitos, cómo postular y fecha límite de inscripción

El programa está dirigido a mujeres con licencia de conducir que deseen formarse como conductoras. Las seleccionadas recibirán capacitación desde el 20 de julio, que incluirá temas como seguridad vial y liderazgo.

ATU lanza programa Impulso Mujer para reducir brecha de género en transporte urbano
ATU lanza programa Impulso Mujer para reducir brecha de género en transporte urbano | Composición LR
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Con el objetivo de reducir la brecha de género en el transporte urbano, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) presentó la primera convocatoria del programa Impulso Mujer, una iniciativa dirigida a mujeres interesadas en desempeñarse como conductoras de transporte público. El proceso de inscripción permanecerá abierto hasta el viernes 17 de julio.

Según informó la entidad, actualmente las mujeres representan menos del 1% del total de conductores de la red de transporte urbano. Frente a esta situación, el programa busca fortalecer sus competencias técnicas y profesionales para facilitar su inserción en empleos formales del sector.

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¿Cuáles son los requisitos para postular a Impulso Mujer?

Las interesadas deberán enviar su postulación al correo impulsomujer@atu.gob.pe hasta el 17 de julio y cumplir con los siguientes requisitos:

  • Ser mujer.
  • Tener 24 años o más.
  • Contar con licencia de conducir A-IIA o A-IIB con una antigüedad mínima de dos años.
  • Haber culminado la educación secundaria.
  • No registrar antecedentes policiales, judiciales ni penales.
  • No tener sanciones o suspensiones en su licencia de conducir.

La capacitación se desarrollará del 20 de julio al 16 de agosto. Durante ese periodo, las participantes recibirán formación en seguridad vial, conducción eficiente, atención al usuario, primeros auxilios, normativa de transporte, igualdad de género, prevención del acoso, manejo de emergencias, desarrollo personal y liderazgo.

Al culminar el programa, las participantes obtendrán una certificación y podrán acceder a bolsas de trabajo de operadores de transporte urbano. Además, la ATU brindará acompañamiento durante el proceso de inserción laboral.

¿Cuándo se conocerán los resultados de la convocatoria?

Una vez cerradas las inscripciones, la ATU evaluará los expedientes durante el fin de semana. Posteriormente, comunicará los resultados a las postulantes seleccionadas el lunes 20 de julio para que inicien la etapa de capacitación.

"Es la primera vez que la ATU impulsa una iniciativa de estas características. Nuestro objetivo es conformar la primera red de mujeres conductoras del transporte urbano en el Perú. Hemos realizado un gran esfuerzo para que más mujeres puedan acceder a este sector laboral", señaló Carolina Matcalo Silva, vocera de la entidad, a la Agencia Andina.

Actualmente, en el servicio del Metropolitano también existe una baja participación femenina: solo cinco mujeres se desempeñan como conductoras. La representante de la ATU indicó que muchas mujeres enfrentan mayores responsabilidades familiares, lo que limita su acceso a este tipo de empleos, por lo que el programa busca generar nuevas oportunidades.

Asimismo, destacó que la experiencia de las conductoras que ya trabajan en el transporte público ha sido bien recibida por los usuarios. "Las mujeres generan mayor confianza y respeto, además de demostrar un alto nivel de responsabilidad. Es momento de que ocupen espacios que durante mucho tiempo estuvieron reservados para los hombres", afirmó.

Finalmente, la ATU adelantó que evaluará ampliar el número de vacantes en futuras convocatorias de Impulso Mujer, de acuerdo con los resultados obtenidos en esta primera edición, con el propósito de incrementar la participación femenina en el transporte urbano.

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