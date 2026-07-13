Sector privado de Piura urge a Keiko Fujimori a priorizar medidas para frenar el impacto económico en la región por el Fenómeno de El Niño

Sector pesquero y agrícola de Piura en riesgo por Fenómeno de El Niño: impacto y medidas a tomar | Almendra Ruesta/La República

Sector pesquero y agrícola de Piura en riesgo por Fenómeno de El Niño: impacto y medidas a tomar | Almendra Ruesta/La República

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El presidente de la Cámara de Comercio (Camco) de Piura, Javier Bereche, solicitó la asistencia de Keiko Fujimori, próxima presidenta de la República, a la reunión que se realizará el jueves 16 de julio, en la que diversos actores, tanto políticos como de la sociedad civil, abordarán las medidas paliativas para hacer frente al posible impacto de un fenómeno de El Niño (FEN) de gran intensidad en el departamento y, sobre todo, en dos de las principales actividades económicas de la región: la agricultura y la pesca.

"El primer llamado que hacemos a la presidenta electa es poner atención en toda la cadena de suministros agrícolas y de pesquería para que puedan tener un rescate o asistencia en caso de que no puedan honrar sus compromisos financieros", expuso Bereche.

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Además, el representante de los empresarios argumentó que, independientemente de la postura política, solo queda confiar y apoyar al nuevo gobierno, pese a que muchos de los funcionarios que asumirán a partir del próximo 28 de julio ya participaron en gobiernos que no han logrado resultados en cuanto a la prevención del impacto del FEN en Piura.

"Debemos alzar la voz, no podemos seguir tan pasivos. Exijámos soluciones pragmáticas que nos lleven a que Piura esté mejor. Piura parece una ciudad que ha sido bombardeada. Debemos reclamar y estar vigilantes de lo que las autoridades van a hacer", expuso Bereche, quien aseguró que la invitación a esta reunión va dirigida a todas las bancadas que conformarán las cámaras de senadores y diputados.

Hasta la fecha, quienes han confirmado su participación en la reunión que se llevará a cabo en las instalaciones de la Camco Piura son los diputados Félix Changa, por Renovación Popular; Eduardo Castillo y César Revilla, actuales congresistas y virtuales diputados por el fujimorismo; así como la senadora de Fuerza Popular, Karla Schaefer. Asimismo, asistirá el integrante del equipo técnico de Fuerza Popular, Carlos Neuhaus.

Impacto en la pesca y en la agricultura

Bereche explicó que el sector pesquero ya viene siendo afectado por el FEN costero. Esto se debe a que varias especies, como la anchoveta, el perico y el jurel, habrían migrado al sur a causa de las altas temperaturas del mar frente a Piura.

"El Fenómeno de El Niño no es solamente lluvias. Afecta a la pesca, a la agricultura y, por ende, a toda la cadena de suministros (...) La cuarta parte de la pesca del Perú viene de Paita y los pescadores ya están sufriendo", aseveró el administrador.

En cuanto al sector agrícola, señaló que a fin de mes se podría tener más claro el impacto debido a las altas temperaturas generadas por el FEN. En este periodo terminaría la floración de productos como el mango, la uva y el limón, proceso que requiere frío.

"El primer producto que podría escasear es el limón. En un FEN se ve afectado en un 80%; solamente florea un 20% de lo sembrado. De igual manera el mango, especialmente aquellos sembríos que se encuentran más expuestos al sol. Después de eso, se afecta en un 40% el arándano y en un 30% la uva y el banano orgánico", explicó el representante de los empresarios.

Con respecto a los maricultores de Sechura, quienes se ven afectados por la salida del río hacia el mar durante periodos de intensas lluvias, Bereche apuntó que estos necesitarían un rescate financiero en caso de que el FEN recrudezca.

Ante este panorama, el presidente de la Camco Piura señaló que el sector financiero y bancario ya debería estar contemplando un diagnóstico sobre aquellos clientes que no podrán pagar, así como diseñar la reprogramación y el refinanciamiento de las deudas de aquellos productores que no puedan costearlas debido al fenómeno.

Ausencia de presupuesto

Por otro lado, el expresidente de la Caja Piura apuntó que han identificado la carencia de recursos para emprender acciones de reducción de riesgo ante un posible FEN de gran intensidad. "Si no hay presupuesto para ejecutar las fichas técnicas, solo queda recurrir al gobierno central", puntualizó Bereche.

El presidente de la Camco de Piura señaló que se deben emprender cinco acciones mediante el trabajo conjunto del gobierno central y los gobiernos locales: intervenir el río Piura para ampliar su cauce, reforzar las defensas ribereñas alrededor del afluente, asegurar los medios para tener habilitados los sistemas de bombeo ante los aniegos, culminar la ejecución de la obra de pistas y veredas en el centro de Piura y, por último, facilitar el desfogue del río por medio del sector de Chutuque hacia el mar.

"Chutuque es un tapón del río; la única manera de sacarlo es por medio de voladura, no con maquinaria, ya que no es arena, es roca y mineral. Y se debe tratar de hacer diques para que la venida del río, si es muy severa, no afecte a la población del bajo Piura. Lamentablemente solo son acciones paliativas que se pueden hacer en los seis meses que tenemos antes de que nos llegue el agua", concluyó el presidente de la Camco Piura.