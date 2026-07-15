HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Fiscalía logra prisión preventiva de 9 meses para 2 policías por muerte de joven en comisaría de Juliaca

La Fiscalía de Puno solicitó la medida contra cuatro suboficiales de la comisaría de Santa Bárbara. El juzgado solo la concedió para dos de ellos, mientras la investigación por tortura agravada continúa en curso.

Joven falleció tras presuntos golpes por parte de los efectivos policiales dentro de la comisaría. Foto: difusión
Joven falleció tras presuntos golpes por parte de los efectivos policiales dentro de la comisaría. Foto: difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno consiguió que un juzgado dicte nueve meses de prisión preventiva para dos policías investigados por la muerte de José Huanchi, de 24 años. El fiscal había pedido la medida contra cuatro efectivos de la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca, pero el despacho judicial solo la otorgó para dos de los cuatro señalados. Los agentes son investigados por el delito de tortura agravada.

Únete a nuestro canal de política y economía

José Huanchi murió dentro de la comisaría, luego de ser intervenido por presuntamente ingresar en estado etílico a una vivienda del jirón San Juan de Dios. Según la reconstrucción de los hechos que maneja el Ministerio Público, el joven habría recibido golpes en el rostro, la cabeza y el estómago al momento de su captura. La PNP trasladó a Huanchi hacia la dependencia policial tras la detención. Ahí perdió la vida.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

PUEDES VER: Keiko Fujimori: entrega de credenciales a la plancha presidencial electa se cruza con movilizaciones a favor de Pedro Castillo

lr.pe

La familia de la víctima sostiene una versión distinta a la de los agentes involucrados. Los parientes afirman que la violencia con la que redujeron a Huanchi durante el operativo explica su fallecimiento. La policía, en cambio, asegura que el joven se autolesionó dentro de la unidad policial: se habría golpeado la cabeza contra la ventana hasta convulsionar. Ambas versiones forman parte de la investigación fiscal, que aún no concluye.

Los cuatro suboficiales señalados por el caso son Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz. Todos pertenecen a la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo de detención del joven. Con la prisión preventiva confirmada para dos de ellos, el Ministerio Público busca asegurar su presencia durante el proceso judicial. Puno registra otro caso reciente de presunta violencia policial: días atrás, un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría de la región tras acudir a presentar una denuncia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Fiscalía informa que sede del Ministerio de Vivienda no cuenta con certificado de Defensa Civil

Fiscalía informa que sede del Ministerio de Vivienda no cuenta con certificado de Defensa Civil

LEER MÁS
Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

Separan del cargo a fiscal que agredió con un cabezazo a policía durante intervención en Piura

LEER MÁS
Exfuncionarios se habrían apropiado de más de S/1 millón simulando 44 pagos por servicios municipales en Ica

Exfuncionarios se habrían apropiado de más de S/1 millón simulando 44 pagos por servicios municipales en Ica

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jorge Nieto aboga por la libertad de Pedro Castillo ante Keiko Fujimori: "Para la despolarización"

Jorge Nieto aboga por la libertad de Pedro Castillo ante Keiko Fujimori: "Para la despolarización"

LEER MÁS
Keiko Fujimori: entrega de credenciales a la plancha presidencial electa se cruza con movilizaciones a favor de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: entrega de credenciales a la plancha presidencial electa se cruza con movilizaciones a favor de Pedro Castillo

LEER MÁS
José María Balcázar solicita pensión vitalicia al Congreso

José María Balcázar solicita pensión vitalicia al Congreso

LEER MÁS
Salud mental: Depresión, ansiedad, estrés, adicciones y violencia, consumen a los peruanos

Salud mental: Depresión, ansiedad, estrés, adicciones y violencia, consumen a los peruanos

LEER MÁS
Exministro fujimorista Absalón Vásquez asumirá el escaño que López Aliaga dejó en el Senado

Exministro fujimorista Absalón Vásquez asumirá el escaño que López Aliaga dejó en el Senado

LEER MÁS
"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

"Son las temperaturas más altas observadas en junio y julio desde que tenemos datos confiables", afirma el "hombre del tiempo", Abraham Levy

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025