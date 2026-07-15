Fiscalía logra prisión preventiva de 9 meses para 2 policías por muerte de joven en comisaría de Juliaca

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La Primera Fiscalía Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos y contra el Terrorismo de Puno consiguió que un juzgado dicte nueve meses de prisión preventiva para dos policías investigados por la muerte de José Huanchi, de 24 años. El fiscal había pedido la medida contra cuatro efectivos de la comisaría de Santa Bárbara, en Juliaca, pero el despacho judicial solo la otorgó para dos de los cuatro señalados. Los agentes son investigados por el delito de tortura agravada.

José Huanchi murió dentro de la comisaría, luego de ser intervenido por presuntamente ingresar en estado etílico a una vivienda del jirón San Juan de Dios. Según la reconstrucción de los hechos que maneja el Ministerio Público, el joven habría recibido golpes en el rostro, la cabeza y el estómago al momento de su captura. La PNP trasladó a Huanchi hacia la dependencia policial tras la detención. Ahí perdió la vida.

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La familia de la víctima sostiene una versión distinta a la de los agentes involucrados. Los parientes afirman que la violencia con la que redujeron a Huanchi durante el operativo explica su fallecimiento. La policía, en cambio, asegura que el joven se autolesionó dentro de la unidad policial: se habría golpeado la cabeza contra la ventana hasta convulsionar. Ambas versiones forman parte de la investigación fiscal, que aún no concluye.

Los cuatro suboficiales señalados por el caso son Wimer Choquehuanca, Stewart Flores, Brayan Cáceres y Alex Cruz. Todos pertenecen a la comisaría de Santa Bárbara y participaron en el operativo de detención del joven. Con la prisión preventiva confirmada para dos de ellos, el Ministerio Público busca asegurar su presencia durante el proceso judicial. Puno registra otro caso reciente de presunta violencia policial: días atrás, un abogado denunció haber sido agredido dentro de una comisaría de la región tras acudir a presentar una denuncia.