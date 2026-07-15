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Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

La ceremonia se realizó sin transmisión oficial ni presencia de la prensa acreditada, pese al rechazo formal que la bancada Somos Perú presentó semanas atrás y a las investigaciones fiscales que aún pesan sobre el exmandatario.

La fotografía difundida en redes sociales muestra a Jerí acompañado de integrantes de la Mesa Directiva del Congreso. Foto: difusión
La fotografía difundida en redes sociales muestra a Jerí acompañado de integrantes de la Mesa Directiva del Congreso. Foto: difusión
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El Congreso del Perú entregó la medalla Gran Cruz a José Jerí, expresidente interino de la República, en un acto que no tuvo transmisión en vivo ni cobertura periodística previa.

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