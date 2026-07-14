Senamhi lanza alerta en la sierra norte: vientos extremos de hasta 45 km/h golpearán 18 provincias desde hoy

El Senamhi advierte sobre un incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del país, del 14 al 16 de julio, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h en 18 provincias. | Foto: Andina/Composición LR

El Senamhi advierte sobre un incremento de la velocidad del viento en la sierra norte del país, del 14 al 16 de julio, con ráfagas que podrían superar los 45 km/h en 18 provincias. | Foto: Andina/Composición LR

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El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi) advirtió que desde este martes 14 hasta el jueves 16 de julio se registrará un incremento en la velocidad del viento en la sierra norte del país. El fenómeno alcanzará una intensidad de ligera a moderada, con valores superiores a los 35 kilómetros por hora y ráfagas que podrían superar los 45 km/h en 18 provincias de Cajamarca, Lambayeque y Piura.

Ante este pronóstico, el Instituto Nacional de Defensa Civil (Indeci) emitió una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades y a la población para reducir los riesgos asociados a los fuertes vientos. Entre las medidas planteadas figuran la verificación de la seguridad de las edificaciones y el aseguramiento de elementos que puedan desprenderse por efecto del fenómeno meteorológico.

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¿Qué regiones y provincias serán afectadas por los fuertes vientos, según el Senamhi?

De acuerdo con el aviso del Senamhi, el incremento de la velocidad del viento se presentará en zonas de la sierra norte comprendidas en los departamentos de Cajamarca, Lambayeque y Piura. Durante el periodo de vigencia del aviso se prevén velocidades que superarán los 35 km/h, además de ráfagas que podrían exceder los 45 km/h.

Las provincias consideradas dentro de la posible área de afectación son Cajabamba, Celendín, Chota, Contumazá, Cutervo, Hualgayoc, Jaén, San Ignacio, San Marcos, San Miguel, San Pablo, Santa Cruz y Cajamarca, en el departamento de Cajamarca. También figuran Ferreñafe y Lambayeque, en Lambayeque, así como Ayabaca, Huancabamba y Morropón, en la región Piura.

Indeci emite recomendaciones para proteger a la población ante el incremento de vientos

Frente a este escenario, el Indeci exhortó a los gobiernos locales y regionales a efectuar las inspecciones técnicas de seguridad que correspondan para verificar las condiciones de las infraestructuras dentro de sus respectivas jurisdicciones. La entidad señaló que estas acciones buscan fortalecer la seguridad de la población, especialmente en los distritos ubicados cerca del litoral.

Asimismo, el organismo recomendó asegurar techos y estructuras, reforzar los vidrios de las ventanas y mantenerse alejado de equipos eléctricos, materiales punzocortantes y construcciones que puedan resultar afectadas por el viento. También aconsejó sujetar las embarcaciones para evitar desplazamientos. Como medida preventiva adicional, sugirió utilizar ropa de abrigo e impermeable, consumir bebidas calientes y acudir al establecimiento de salud más cercano en caso de presentar infecciones respiratorias o cuadros alérgicos.