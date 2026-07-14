Amazonía en alerta por fenómeno de El Niño: estudio advierte mayor riesgo de incendios forestales

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Un estudio de Conservación Amazónica (ACCA) advirtió que la Amazonía peruana podría enfrentar una nueva temporada de incendios forestales de gran magnitud si vuelven a coincidir las condiciones climáticas que desencadenaron la crisis de 2024. La investigación señala que, aunque los pronósticos internacionales muestran una alta probabilidad de un evento de El Niño de fuerte magnitud entre 2026 y 2027, el país aún dispone de un margen para fortalecer las acciones de prevención y reducir los impactos.

La investigación, titulada 'El Niño y los incendios forestales en la Amazonía peruana: ¿Qué podemos esperar para la temporada 2026-2027?', concluye que el fenómeno de El Niño, por sí solo, no explica la ocurrencia de temporadas extremas de incendios. Los eventos más severos registrados en las últimas décadas ocurrieron cuando coincidieron un Niño Global, temperaturas excepcionalmente altas en el Atlántico Tropical Norte, sequías intensas y factores humanos como la deforestación, la expansión agrícola y el uso del fuego para habilitar nuevas áreas de cultivo.

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Investigación revela factores clave para la ocurrencia de incendios forestales en la Amazonía

Temporada crítica

El estudio recuerda que durante 2024 la combinación de un evento de El Niño Global, seguido por La Niña Global, junto con temperaturas elevadas en el Atlántico Tropical Norte, intensificó la sequía en la Amazonía peruana. A ello se sumó la presión sobre los bosques por actividades humanas, lo que dio lugar a la temporada de incendios forestales más severa desde que existen registros comparables.

Como consecuencia, alrededor de 240.000 hectáreas de bosques, áreas agrícolas y otros ecosistemas amazónicos resultaron afectadas. Además de la pérdida de cobertura vegetal, la emergencia impactó la biodiversidad, redujo la resiliencia de los árboles y afectó la disponibilidad de agua, el transporte fluvial, las actividades productivas y la salud de las poblaciones amazónicas.

Pese a las proyecciones para los próximos meses, los autores aclaran que aún no se han configurado todos los factores que originaron la crisis de 2024. "Nuestro mensaje no es que vayamos a repetir necesariamente un escenario como el de 2024. Lo que muestra la evidencia científica es cuáles son las condiciones que incrementan significativamente ese riesgo y por qué debemos monitorearlas permanentemente. Todavía estamos a tiempo de prepararnos antes de que esas variables coincidan nuevamente", afirmó Sidney Novoa, director de Tecnologías para la Conservación de ACCA.

Brechas pendientes

Además del análisis climático, la investigación evaluó la capacidad de respuesta de los 10 distritos amazónicos con mayor superficie afectada por incendios entre 2013 y 2024. Los resultados muestran que varias de estas jurisdicciones aún carecen de planes actualizados de prevención, mientras que la presencia de compañías de bomberos y brigadas especializadas continúa siendo limitada fuera de las áreas naturales protegidas.

El informe también identificó brechas en la ejecución del presupuesto destinado a la gestión del riesgo de desastres. En Madre de Dios, uno de los departamentos con mayor recurrencia histórica de incendios, la ejecución presupuestal para reducir la vulnerabilidad frente a emergencias alcanzaba apenas el 6,5% hasta junio de 2026. En Ucayali, el principal proyecto de inversión pública para la prevención y control de incendios forestales registraba un avance de solo 3,1%.

Asimismo, el estudio identifica como distritos prioritarios para reforzar las acciones de prevención a Campo Verde, Nueva Requena, Masisea, Yarinacocha y Manantay, en Ucayali; Las Piedras, Iberia y Tahuamanu, en Madre de Dios; y Puerto Inca y Tournavista, en Huánuco.

Monitoreo permanente

Los investigadores sostienen que el fortalecimiento de la prevención debe comenzar antes del inicio de la temporada crítica. Para ello, recomiendan reforzar el monitoreo de las variables oceánicas y climáticas, consolidar los sistemas de alerta temprana, mejorar la planificación territorial y fortalecer las capacidades de respuesta de los gobiernos nacionales, regionales y locales.

"La experiencia de 2024 demostró que los incendios forestales pueden generar un impacto muy fuerte en bosques tropicales húmedos, donde tradicionalmente no ocurrían. Atender estas emergencias cuando ya están fuera de control resulta mucho más costoso, tanto económica como ambientalmente. La prevención debe comenzar varios meses antes y debe fortalecer el monitoreo climático, los sistemas de alerta temprana, la planificación territorial y las capacidades locales de respuesta", señaló Novoa.

El estudio indica que el comportamiento de la temperatura superficial del océano Pacífico y del Atlántico Tropical Norte deberá seguirse de manera continua durante los próximos meses, debido a que la interacción entre ambas variables podría modificar el nivel de riesgo de incendios forestales en la Amazonía peruana durante la temporada 2026-2027.