Perú está envejeciendo: en 2040 habrá más adultos mayores que menores de 15 años, según INEI

Envejecimiento poblacional en Perú: cifras y proyecciones del INEI para el futuro | Foto: Difusión

Envejecimiento poblacional en Perú: cifras y proyecciones del INEI para el futuro | Foto: Difusión

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Perú atraviesa un cambio en su estructura poblacional. Para el año 2040, la cantidad de personas de 60 años a más superará por primera vez al número de niños y adolescentes menores de 15 años, según las proyecciones del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI) y los resultados de los Censos Nacionales 2025.

"Estamos teniendo una población envejecida en la actualidad. En el 2040 la población de 15 años y menos va a ser menor a la población de 60 años a más", señaló Gaspar Morán Flores, jefe del INEI.

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Los primeros resultados del último censo muestran que esta transición demográfica ya empezó. La población adulta mayor pasó de representar el 11,7% del total nacional en 2017 al 14,8% en 2025. En contraste, el grupo de menores de 15 años disminuyó del 26,5% al 22,7% durante el mismo periodo.

Más adultos mayores por cada niño

El envejecimiento poblacional también se refleja en el índice de envejecimiento, que mide la cantidad de personas de 60 años a más por cada 100 menores de 15 años. En 2017, el país registraba 44 adultos mayores por cada 100 niños; ocho años después, el indicador subió a 65.

La edad promedio de los peruanos también aumentó. De acuerdo con el INEI, pasó de 32 años en 2017 a 34,2 años en 2025, una variación asociada a la disminución de nacimientos y al aumento de la esperanza de vida.

Actualmente, la población entre 15 y 59 años representa el 62,5% del total nacional y continúa como el grupo predominante dentro de la estructura poblacional. Sin embargo, la tendencia apunta hacia un mayor peso de las personas adultas mayores en los próximos años.

Puno y Moquegua lideran envejecimiento

El envejecimiento poblacional presenta mayores niveles en algunas regiones del país, principalmente en el sur. Moquegua registra el índice más alto, con 87,3 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años, seguida de Puno, con 86,7.

Lima Metropolitana también muestra una proporción elevada, con un índice de 82,6, mientras que Arequipa alcanza 81,4 y Tacna 78,8. En tanto, el departamento de Lima registra 73 adultos mayores por cada 100 menores de 15 años.

Estas cifras reflejan el avance de la transición demográfica en distintas zonas del país, con un crecimiento progresivo de la población adulta mayor frente al grupo infantil.

Menos nacimientos cambian el país

Uno de los principales factores detrás de esta transformación es la caída de la fecundidad. La tasa global se ubica actualmente en 1,4 hijos por mujer, por debajo del nivel de reemplazo generacional establecido en 2,1 hijos.

A esta reducción de nacimientos se suma el aumento de la esperanza de vida, factores que explican el crecimiento sostenido de la población adulta mayor frente a la disminución del grupo infantil.

Los Censos Nacionales 2025 también revelaron que Perú alcanza los 34.157.732 habitantes, con un crecimiento cercano a 2,9 millones de personas respecto al censo anterior. Lima Metropolitana concentra el 29,7% de la población nacional, con más de 10 millones de habitantes.