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Médico peruano lideró misión que simuló la vida en Marte para estudiar la salud de astronautas

Los hallazgos sobre estrés, calidad de vida y microbiota oral, ya presentados en importantes foros académicos, ofrecerán claves para futuras exploraciones espaciales en Marte.

La simulación, realizada del 15 al 22 de abril, incluyó un equipo de expertos y estudiantes que convivieron en un entorno diseñado para misiones marcianas, analizando la salud bajo confinamiento.
La simulación, realizada del 15 al 22 de abril, incluyó un equipo de expertos y estudiantes que convivieron en un entorno diseñado para misiones marcianas, analizando la salud bajo confinamiento. | Foto: composición LR/Agencia Andina
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Un médico e investigador peruano estuvo al frente de una misión internacional que recreó las condiciones de vida en Marte con el objetivo de analizar cómo responde el organismo humano durante periodos de aislamiento extremo. Se trata de Jeel Moya-Salazar, quien encabezó la misión Jezero I en el complejo Hábitat Marte, ubicado en Brasil, junto a especialistas y estudiantes de ese país y de México.

En una entrevista con Agencia Andina, esta fue la cuarta experiencia del científico peruano en una misión análoga al planeta rojo, tras haber participado anteriormente en proyectos desarrollados en Estados Unidos y Polonia. La investigación busca generar evidencia científica sobre el bienestar físico y mental de quienes podrían participar en futuras exploraciones espaciales.

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Cómo fue la misión análoga a Marte que lideró el médico peruano Jeel Moya-Salazar en Brasil

La expedición se realizó entre el 15 y el 22 de abril en un centro de investigación situado en una zona semiárida del noreste de Brasil, a unas dos horas de la ciudad de Natal. El equipo estuvo conformado por cinco integrantes: Jeel Moya-Salazar como comandante, el psicólogo mexicano Óscar O'Farrell, el director de Hábitat Marte, Julio Rezende, y dos estudiantes brasileñas.

Durante la simulación, la tripulación convivió en un entorno diseñado para reproducir las condiciones de una misión marciana. El complejo contaba con dormitorios, cocina, comedor, espacios de trabajo y un área destinada al manejo de equipos para evitar contaminación cruzada con los trajes espaciales. Además, el grupo administró un suministro limitado de 230 litros de agua durante cinco días para cubrir alimentación, higiene y experimentos científicos. También realizaron caminatas extravehiculares con trajes espaciales y una actividad en una piscina preparada para simular condiciones de microgravedad. Como parte de la rutina diaria, se incorporaron ejercicios de meditación y mindfulness inspirados en la cosmovisión maya.

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Los hallazgos buscarán fortalecer estrategias de prevención médica para futuras exploraciones espaciales.

Los hallazgos buscarán fortalecer estrategias de prevención médica para futuras exploraciones espaciales.

Los principales hallazgos sobre la salud de los astronautas obtenidos durante la misión marciana

Uno de los principales objetivos fue estudiar la respuesta del cuerpo humano frente al confinamiento. Para ello, se analizaron biomoléculas relacionadas con el estrés, como el cortisol, cuyos niveles aumentaban antes de las actividades de la misión y disminuían posteriormente, cuando estas concluían con éxito, aunque permanecían alterados durante periodos prolongados de aislamiento.

La investigación también identificó cambios en la percepción de la calidad de vida de los participantes y encontró una relación entre el estado psicológico y las variaciones en estos marcadores biológicos. Otro resultado relevante fue el comportamiento de la microbiota oral e intestinal. Los investigadores observaron que, pese a mantener hábitos alimenticios distintos, la flora oral de los integrantes tendía a igualarse tras tres días de convivencia debido al ambiente compartido. Según explicó Moya-Salazar, estos hallazgos permitirán fortalecer estrategias de prevención médica para futuras misiones espaciales. Los resultados ya fueron presentados en el Astroforum de la Universidad Federal de Río Grande del Norte y próximamente serán expuestos durante la Conferencia Espacial Centroamericana en Guatemala.

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