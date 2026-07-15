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Dictan cuatro meses de prisión preventiva por presunta extorsión y tenencia de materiales peligrosos en Tumbes

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia en Tumbes ha dictado cuatro meses de prisión preventiva para Luis Enrique Agurto Espinoza.

El juez ha determinado que el plazo de la prisión preventiva comenzará desde el momento de la aprehensión del acusado. Foto: difusión.
El juez ha determinado que el plazo de la prisión preventiva comenzará desde el momento de la aprehensión del acusado. Foto: difusión.
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El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público, dictando cuatro meses de medida cautelar contra el ciudadano Luis Enrique Agurto Espinoza.

PUEDES VER: ODAJUP Tumbes logra el 100% del registro de Juzgados de Paz en el RENAJUP | tumbes | La República

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El procesado es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos, ilícito cometido en agravio del Estado, específicamente del Ministerio del Interior. De igual manera, se le atribuye la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en grado de tentativa, con circunstancias agravantes, en perjuicio de la ciudadana Claudia Fabiola Romero McCuby.

El órgano jurisdiccional determinó que el plazo fijado para esta prisión preventiva de cuatro meses se computará a partir del momento en que se produjo la aprehensión del investigado.

PUEDES VER: Expediente Judicial Electrónico permite resolver proceso de tenencia en tres días | tumbes | La República

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Finalmente, el juez dispuso el inmediato internamiento preventivo de Agurto Espinoza en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Pizarro.

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