Dictan cuatro meses de prisión preventiva por presunta extorsión y tenencia de materiales peligrosos en Tumbes
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia en Tumbes ha dictado cuatro meses de prisión preventiva para Luis Enrique Agurto Espinoza.
El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria Transitorio de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Tumbes declaró fundado en parte el requerimiento de prisión preventiva solicitado por el representante del Ministerio Público, dictando cuatro meses de medida cautelar contra el ciudadano Luis Enrique Agurto Espinoza.
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El procesado es investigado por la presunta comisión del delito contra la seguridad pública, en la modalidad de fabricación, suministro o tenencia de materiales peligrosos y residuos peligrosos, ilícito cometido en agravio del Estado, específicamente del Ministerio del Interior. De igual manera, se le atribuye la presunta comisión del delito contra el patrimonio en la modalidad de extorsión en grado de tentativa, con circunstancias agravantes, en perjuicio de la ciudadana Claudia Fabiola Romero McCuby.
El órgano jurisdiccional determinó que el plazo fijado para esta prisión preventiva de cuatro meses se computará a partir del momento en que se produjo la aprehensión del investigado.
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Finalmente, el juez dispuso el inmediato internamiento preventivo de Agurto Espinoza en el Establecimiento Penitenciario de Puerto Pizarro.