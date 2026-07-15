HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Política

Caso Madre Mía: Poder Judicial amplía por ocho meses investigación contra Ollanta Humala

La Fiscalía tendrá hasta enero de 2027 para investigar a Ollanta Humala y otros cuatro exmilitares por presuntos delitos de lesa humanidad en Huánuco. La defensa legal de los implicados apeló la medida.

PJ amplia por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad
PJ amplia por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad | Difusión
Escuchar
Resumen
Compartir

La investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía se extenderá hasta el 24 de enero de 2027. El Poder Judicial tomó esta decisión para investigar presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en 1992 en la base militar de Madre Mía, cuando el exmandatario se encontraba al mando de dicha dependencia.

Únete a nuestro canal de política y economía

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, presentado el 22 de mayo.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

El Ministerio Público solicitó este plazo adicional para profundizar las pesquisas contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares retirados. Todos ellos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

Además de los homicidios, la Fiscalía investiga al expresidente por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de otros cuatro ciudadanos identificados como Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

Con la prórroga concedida, el magistrado estableció que el 24 de enero de 2027 será la fecha límite para concluir esta etapa.

Por su parte, la defensa legal de algunos de los implicados presentó un recurso de apelación por escrito para intentar anular esta prórroga. El juez Chávez Tamariz aceptó este reclamo y lo derivó a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.

Esta instancia superior deberá decidir en los próximos días si convoca a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión final sobre el plazo de la investigación.

Caso Madre Mía

El origen de este caso se remonta a 1992, en la base militar de Madre Mía, ubicada en Huánuco. Según la investigación de la Fiscalía, el expresidente Ollanta Humala —conocido en ese entonces con el alias de ‘Capitán Carlos’— se desempeñaba como jefe del Batallón Contrasubversivo 313 y habría conformado grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

Bajo el mando de Humala se encontraban los otros cuatro exmiembros del Ejército del Perú implicados en el caso: Tobías Huaringa (alias ‘Huaringa’), Nicanor Guerra (alias ‘Rambo’), Amílcar Gómez (alias ‘Chicho’) y Russel Vela (alias ‘Livio’).

La Fiscalía investiga a este grupo por la tortura y el asesinato de Edgardo Isla, ocurrido el 25 de junio de 1992 en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña en ese mismo mes. Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte del proceso.

Asimismo, las pesquisas buscan esclarecer la desaparición forzada de otras cuatro personas en la zona durante 1992. Se trata de Luis Izaguirre, desaparecido el 25 de junio en el caserío de Yanajanca; Nelson Hoyos, el 5 de junio en el caserío La Morada; Hermes Estela, al día siguiente en la misma localidad; y Yander Leandro, el 23 de septiembre en el caserío de Alto Pucayacu.

Debido a la gravedad de los hechos, estos delitos se investigan bajo el marco de crímenes de lesa humanidad.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
En caso del Gasoducto, archivan acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia con Ley Procrimen

En caso del Gasoducto, archivan acusación contra Ollanta Humala y Nadine Heredia con Ley Procrimen

LEER MÁS
Caso Gaseoducto Sur: PJ archivó la acusación fiscal por presunta asociación ilícita contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

Caso Gaseoducto Sur: PJ archivó la acusación fiscal por presunta asociación ilícita contra Ollanta Humala y Nadine Heredia

LEER MÁS
ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

ANC-PJ suspende a los jueces que enviaron a prisión al ex presidente Ollanta Humala

LEER MÁS
Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

Vladimiro Montesinos estará preso hasta el 2032: nueva sentencia de 6 años alarga su condena

LEER MÁS
"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

"Año de la Esperanza y el Fortalecimiento de la Democracia": este es el nombre oficial del 2026 en Perú

LEER MÁS
Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

Cómo cobrar los 165 soles si fui miembro de mesa en las Elecciones Generales 2026

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Keiko Fujimori EN VIVO: JNE entrega sus credenciales junto a Luis Galarreta y Miguel Torres

Keiko Fujimori EN VIVO: JNE entrega sus credenciales junto a Luis Galarreta y Miguel Torres

LEER MÁS
Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

Congreso condecora a José Jerí la medalla Gran Cruz a puertas cerradas

LEER MÁS
Absalón Vásquez asumirá como senador debiendo al Estado más de un millón de soles por reparación civil

Absalón Vásquez asumirá como senador debiendo al Estado más de un millón de soles por reparación civil

LEER MÁS
Junta preparatoria iniciará la instalación del nuevo Congreso Bicameral este 15 de julio

Junta preparatoria iniciará la instalación del nuevo Congreso Bicameral este 15 de julio

LEER MÁS
Jorge Nieto aboga por la libertad de Pedro Castillo ante Keiko Fujimori: "Para la despolarización"

Jorge Nieto aboga por la libertad de Pedro Castillo ante Keiko Fujimori: "Para la despolarización"

LEER MÁS
Keiko Fujimori: entrega de credenciales a la plancha presidencial electa se cruza con movilizaciones a favor de Pedro Castillo

Keiko Fujimori: entrega de credenciales a la plancha presidencial electa se cruza con movilizaciones a favor de Pedro Castillo

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Política

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025