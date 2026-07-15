Caso Madre Mía: Poder Judicial amplía por ocho meses investigación contra Ollanta Humala

PJ amplia por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad | Difusión

PJ amplia por ocho meses investigación contra Ollanta Humala por presuntos crímenes de lesa humanidad | Difusión

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

La investigación preparatoria contra el expresidente Ollanta Humala por el caso Madre Mía se extenderá hasta el 24 de enero de 2027. El Poder Judicial tomó esta decisión para investigar presuntos delitos de lesa humanidad ocurridos en 1992 en la base militar de Madre Mía, cuando el exmandatario se encontraba al mando de dicha dependencia.

El juez Jorge Chávez Tamariz adoptó esta medida al declarar fundado el pedido de la Primera Fiscalía Penal Supraprovincial Especializada en Derechos Humanos, presentado el 22 de mayo.

TE RECOMENDAMOS KEIKO FUJIMORI SE REUNE CON JULIO VELARDE Y ALIANZAS POLÍTICAS DESDE EL CONGRESO | SIN GUION

El Ministerio Público solicitó este plazo adicional para profundizar las pesquisas contra Ollanta Humala, el exsuboficial del Ejército Amílcar Gómez y otros tres militares retirados. Todos ellos enfrentan cargos por el presunto delito de homicidio calificado en agravio de Edgardo Isla Pérez y Nemer Acuña Silva.

Además de los homicidios, la Fiscalía investiga al expresidente por el presunto delito de desaparición forzada en agravio de otros cuatro ciudadanos identificados como Luis Alberto Izaguirre Prieto, Nelson Hoyos Sagastegui, Hermes Estela Vásquez y Yandel Leandro Zúñiga.

Con la prórroga concedida, el magistrado estableció que el 24 de enero de 2027 será la fecha límite para concluir esta etapa.

Por su parte, la defensa legal de algunos de los implicados presentó un recurso de apelación por escrito para intentar anular esta prórroga. El juez Chávez Tamariz aceptó este reclamo y lo derivó a la Quinta Sala de Apelaciones Nacional.

Esta instancia superior deberá decidir en los próximos días si convoca a una audiencia virtual para evaluar los argumentos de ambas partes y emitir una decisión final sobre el plazo de la investigación.

Caso Madre Mía

El origen de este caso se remonta a 1992, en la base militar de Madre Mía, ubicada en Huánuco. Según la investigación de la Fiscalía, el expresidente Ollanta Humala —conocido en ese entonces con el alias de ‘Capitán Carlos’— se desempeñaba como jefe del Batallón Contrasubversivo 313 y habría conformado grupos de patrullaje en zonas aledañas al distrito de Santa Rosa de Alto Yanajanca.

Bajo el mando de Humala se encontraban los otros cuatro exmiembros del Ejército del Perú implicados en el caso: Tobías Huaringa (alias ‘Huaringa’), Nicanor Guerra (alias ‘Rambo’), Amílcar Gómez (alias ‘Chicho’) y Russel Vela (alias ‘Livio’).

La Fiscalía investiga a este grupo por la tortura y el asesinato de Edgardo Isla, ocurrido el 25 de junio de 1992 en el caserío de Yanajanca, así como la muerte de Nemer Acuña en ese mismo mes. Los restos óseos de ambas víctimas ya han sido recuperados e identificados como parte del proceso.

Asimismo, las pesquisas buscan esclarecer la desaparición forzada de otras cuatro personas en la zona durante 1992. Se trata de Luis Izaguirre, desaparecido el 25 de junio en el caserío de Yanajanca; Nelson Hoyos, el 5 de junio en el caserío La Morada; Hermes Estela, al día siguiente en la misma localidad; y Yander Leandro, el 23 de septiembre en el caserío de Alto Pucayacu.

Debido a la gravedad de los hechos, estos delitos se investigan bajo el marco de crímenes de lesa humanidad.